Средний лимит по кредиткам вырос в России

Средний лимит по кредитным картам российских банков вырос за год на 10,4% до 53,6 тыс. рублей.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков рассказал, что рост лимитов начался со второго полугодия 2018 года после спада в 2017 году, сообщает РИА Новости.