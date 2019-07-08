Россиян будут страховать, как машины

Взносы в ФСС делают работодатели. Ныне это 2,9% от зарплаты каждого работника. Позже из этих денег сотрудникам выплачиваются пособия в связи с материнством, компенсации за нахождение на больничном, а их родственникам — выплаты в случае гибели по причине профессионального заболевания или несчастного случая на производстве.

В Фонде социального страхования «Известиям» рассказали о намерении создать новую, «сбалансированную», систему тарификации. Размер тарифа должен соответствовать уровню риска, убеждены в ФСС.

В фонде не исключают внедрение системы бонус-малус, которая ныне применяется в системе обязательного страхования автогражданской ответственности.

Система бонус-малус подразумевает зависимость размера платы от истории страховых случаев. В случае ОСАГО это количество аварий, в которые попадает водитель — чем их больше, тем дороже полис. От чего будет зависеть размер взноса при внедрении системы бонус-малус в соцстрах пока не определено. Возможно, упор будет сделан на статистику, теорию вероятностей и долгосрочные финансовые вычисления.