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Россиян будут страховать, как машины 

Рамблер + ещё 8 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Социальное страхование может стать похожим на ОСАГО, рассказали «Известиям» в пресс-службе Фонда социального страхования.
Взносы в ФСС делают работодатели. Ныне это 2,9% от зарплаты каждого работника. Позже из этих денег сотрудникам выплачиваются пособия в связи с материнством, компенсации за нахождение на больничном, а их родственникам — выплаты в случае гибели по причине профессионального заболевания или несчастного случая на производстве.
В Фонде социального страхования «Известиям» рассказали о намерении создать новую, «сбалансированную», систему тарификации. Размер тарифа должен соответствовать уровню риска, убеждены в ФСС.
В фонде не исключают внедрение системы бонус-малус, которая ныне применяется в системе обязательного страхования автогражданской ответственности.
Система бонус-малус подразумевает зависимость размера платы от истории страховых случаев. В случае ОСАГО это количество аварий, в которые попадает водитель — чем их больше, тем дороже полис. От чего будет зависеть размер взноса при внедрении системы бонус-малус в соцстрах пока не определено. Возможно, упор будет сделан на статистику, теорию вероятностей и долгосрочные финансовые вычисления.
Комментарии2
Личный счет , Фонд социального страхования РФ , газета "Известия"
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