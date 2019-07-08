В россиянах проснулся потребительский оптимизм

Треть россиян видят для себя «хорошие» и даже «отличные» финансовые перспективы в ближайшие полгода, а пятая часть считает, что сейчас самое подходящее время тратить деньги. Во втором квартале текущего года количество первых увеличилось на 8% (до 33%), вторых — на 6% (до 20%), подсчитали The Conference Board и Nielsen в совместном исследовании.

Индекс потребительского доверия в целом поднялся впервые после годового снижения — до 69. Это плюс 7 пунктов по отношению к первому кварталу, правда, все равно на один пункт ниже показателя прошлого года, когда последний раз наблюдался рост (также по итогам апреля-июня — на волне радужных ожиданий перед ЧМ-2018).

Неизменным осталось число респондентов, оптимистично оценивающих свои перспективы на рынке труда (20%). Зато сократилось (на 2% — до 77%) количество тех, кто считает, что страна находится в состоянии рецессии. На те же 2% подросла доля граждан, уверенных, что в ближайший год экономическое положение улучшится — теперь их 8%.

Экономить в конце весны и начале лета пришлось меньшему количеству респондентов — 67% (минус 2% к показателю первого квартала). Россияне увеличили траты на развлечения вне дома, покупку новой одежды и отпуска.

О наличии свободных средств сообщили 76% потребителей — на 4% больше, чем в предыдущем квартале. При этом доля тех, кто сберегает средства, осталась прежней (28%), но сократилось число граждан, выплачивающих долги — с 33 до 31%.

В Nielsen полученные данные объясняют снижением инфляционных ожиданий населения, стабильным курсом рубля, ростом доли продаж по промоакциям (что сгладило негативный эффект от повышения НДС) и чисто психологическими факторами (наступление лета, тепла и сезона отпусков). Все это позитивно повлияло на потребительские настроения россиян.

Официальная статистика также фиксирует рост индекса потребительской уверенности, причем с самого начала года. По данным Росстата, во втором квартале он прибавил один процент по сравнению с январем-апрелем и составил минус 15%. В первом квартале потребительская уверенность россиян также выросла на один процент после двух кварталов снижения.

Еще не тренд

Подсчеты Росстата в последнее время вызывают слишком много скепсиса. Да и в исследовании Conference Board и Nielsen довольно скромная выборка (всего 3000 домохозяйств), чтобы делать серьезные выводы, считает эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский. В любом случае изменения, по сути, номинальные: 2% — это чуть больше статистической погрешности.

Вместе с тем, аналитик отмечает стабильный курс рубля, что особенно видно при поездках за рубеж на отдых, и довольно уравновешенную ситуацию на рынке бытовой техники, цена на которую тоже демонстрирует завидное постоянство. Также подходят к концу кредиты, взятые в период 2014—2015 года, когда ситуация была особенно тяжелая, и это объяснят снижение количества долгов. Отсюда тот самый рост свободных средств, который создает ощущение «улучшения жизни».

Рост индекса доверия потребителей пока не трендовый, а локальный. Действительно об изменении ситуации можно будет говорить в случае сохранения роста показателя на горизонте нескольких месяцев, поддерживает коллегу ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов. По его словам, всплеск активности потребителей мог быть вызван продолжающимся ослаблением инфляции, а также инфляционных ожиданий после ее ускорения в прошлом году на фоне повышения налогов, а также резкого роста валютного курса.

По данным того же Росстата, в июне 2019 года в России впервые за всю историю наблюдений (то есть с 1991 года) не произошло роста потребительских цен, по сравнению с предыдущим месяцем. Годовая инфляции замедлилась до 4.7% с 5.1% в мае, 5.2% в апреле и 5.3% в марте.

Но на деле инфляция никуда не делась, уверен Иногородский. И прямой связи между динамикой цен и повышением потребительской уверенности он не видит.

«Цены на продукты питания продолжают рост в среднем на 2−4% (я лично веду статистику уже не первый год), и останавливаться не собираются», — поясняет он.

Рост потребления подстегивает и снижение стоимости кредитования, считает Исмаилов. На последнем заседании ЦБ РФ снизил ключевую процентную ставку на четверть процента, напоминает эксперт.

«В целом же ситуация не изменилась. Пока реальные располагаемые доходы россиян продолжают снижаться шестой год подряд. Также на горизонте замаячил еще один негативный тренд. Банк России допускает снижение уровня сбережений россиян в 2019 году из-за низкой динамики роста доходов населения, в перспективе это должно повлиять на снижение спроса. В этой связи после локального всплеска потребительской активности стоит все-таки ожидать дальнейшего падения, нежели восстановления спроса», — прогнозирует он. Надежда есть

О полном переломе негативного тренда в настроениях говорить рановато, соглашается руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов. Такая же попытка разового скачка по индексу Conference Board с 63 до 70 единиц уже имела место во втором квартале 2017 года, напоминает он, и в дальнейшем более позитивные настроения тогда примерно год держались, но затем ослабли и сошли на нет.

Для более далеко идущих выводов необходимо наблюдать дольше не только за этим показателем, но и за другими индикаторами, например, за данными по потребительским расходам в торговых сетях, отмечает аналитик.

«Но нельзя не признать, что даже однократный рост такого важного показателя, как уровень потребительского доверия, говорит как минимум о том, что слухи о задавленном потребительском спросе, об отсутствии у людей денег, об ожиданиях населением и бизнесом затяжного экономического застоя, сильно преувеличены», — полагает он.

В конце концов, деньги появляются у людей не только за счёт кредитования. Порядка 25 триллионов рублей скоплены сегодня и на банковских депозитах населения. И как только возникнет некое чувство чуть большей уверенности в будущем, эти деньги могут начать работать, наконец, и на потребительском рынке, а не только в доход банкам, предсказывает эксперт.

По его мнению, на потребительские настроения позитивно влияют экономические новости, которые читает население. Рост цен зимой всех пугал, но к лету полностью остановился. Курс рубля не просто стабилен — национальная валюта укрепляется. Оживление на рынке ценных бумах говорит о том, что появляется критическая масса инвесторов, которые ждут более быстрого роста и от российских компаний, и возможного притока денег в реальный сектор.