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Российская молодежь погрязла в ипотечных долгах 

Lenta.ru 2 часа назад
Около 50 процентов российских заемщиков по ипотеке — люди в возрасте до 30 лет, следует из материалов аналитического центра «ДОМ.РФ», предоставленных редакции «Ленты.ру».
Как отмечают эксперты, за последние 18 лет (с 2000 года) «портрет» ипотечника во многом изменился. В первую очередь, среднестатистический заемщик стал моложе: если в 2000-2005 годах на граждан в возрасте до 30 лет приходилось менее 15 процентов выдаваемых кредитов, то в 2017-2018-м этот показатель достиг 45-55 процентов.
Большинство сегодняшних заемщиков — люди со средним заработком, говорится в материалах «ДОМ.РФ», тогда как раньше кредит на жилье могли взять только люди с высоким уровнем дохода, причем ипотека выдавалась преимущественно в иностранной валюте.
Аналитики подчеркивают, что займы стали гораздо доступнее: за 18 лет почти в пять раз (если сравнивать показатели по рублевым кредитам) снизилась ставка по ипотеке — с 50 процентов годовых в 2000-м до 9-11 процентов в 2018 году. Кроме того, уменьшилась доля необходимых собственных средств при покупке жилья в кредит: если ранее требовалось внести первый взнос в размере не менее 30-40 процентов от стоимости жилья, то сейчас достаточно 20 процентов.
Средний фактический срок, за который реально погашается кредит, с начала тысячелетия оставался стабильным — в 2000-м он составлял менее пяти лет, затем вырос до семи, а в 2018-м остановился на отметке в шесть лет, подсчитали эксперты.
Ранее, в июне текущего года, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что через пять лет средний уровень процентных ставок по кредитам на приобретение жилья в России может опуститься ниже 8 процентов годовых. Одновременно количество выдаваемых кредитов вырастет в полтора раза.
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Комментарии
Личный счет , Видео , Недвижимость , Дмитрий Медведев , Lenta.ru
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