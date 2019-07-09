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Госдума вводит запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Фото: Public domain
Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.
Документ исключает возможность уступки права взыскивать просроченную задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг кроме его передачи профессиональным участникам рынка. В их числе — управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы.
"Уступка прав требований непрофессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке… и исключает дальнейшую передачу денежных средств за потребленные ресурсы надлежащему кредитору", — указывают авторы законопроекта, отмечая, что существующий порядок "ограничивает законные права и интересы граждан".
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поддержал предложенные меры.
"Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения", — пояснил председатель Госдумы.
В пользу принятия документа ранее также выступили Минстрой и Федеральная служба судебных приставов.
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Комментарии
Личный счет , Вячеслав Володин , Госдума , Минстрой
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