Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.
Документ исключает возможность уступки права взыскивать просроченную задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг кроме его передачи профессиональным участникам рынка. В их числе — управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы.
"Уступка прав требований непрофессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке… и исключает дальнейшую передачу денежных средств за потребленные ресурсы надлежащему кредитору", — указывают авторы законопроекта, отмечая, что существующий порядок "ограничивает законные права и интересы граждан".
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поддержал предложенные меры.
"Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения", — пояснил председатель Госдумы.
В пользу принятия документа ранее также выступили Минстрой и Федеральная служба судебных приставов.