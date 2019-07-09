Налог на вино: Цена для россиян резко изменится

Российское правительство предложило повысить ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, а на игристые — с 36 до 40 рублей за литр с 2020 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой представителя премьер-министра Дмитрия Медведева и проект поправок в Налоговый кодекс.

Таким образом, ставка акцизов на тихие вина может вырасти примерно на 72 процента, а на игристые — на 11,1 процента.

Представитель Минфина рассказал газете, что повысить ставки акцизов необходимо, чтобы привести их в соответствие «с сопоставимым содержанием спирта» и «равной степенью вредности продукции».

Новые ставки приведут акциз на российские и импортные вина в соответствие с нормами Всемирной торговой организации . Также будет введен акциз на используемые в виноделии сорта винограда. Импортеры вина и виноматериалов будут выплачивать полную ставку акциза, а производители вина из российского винограда смогут получить налоговый вычет.

Кроме того, правительство «подтянет» до винных акцизов акцизы на «винные напитки» — разбавленные водой не более чем на 50 процентов вина с ароматизаторами и подсластителями. Таким образом, по расчетам властей, исчезнет «необоснованное преимущество» таких напитков перед качественными винами.

Директор аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз заявил, что в итоге стоимость «винных напитков» вырастет почти до уровня натуральных вин, из-за чего небольшая часть потребителей перейдет на вина, а большинство — на нелегальные напитки. Также из-за поправок в целом вырастет стоимость тихих и игристых вин для конечного потребителя.

В марте Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на игристые вина со 164 до 207 рублей за бутылку 0,75 литра.