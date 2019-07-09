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«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино более чем на 70% 

ТАСС 3 часа назад
Фото: © Александр Рюмин/ТАСС
Правительство РФ разработало поправки в Налоговый кодекс, повышающие акцизы на тихие вина на 72,2%, а на игристые — на 11,1%. Об этом в понедельник сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова.
Согласно разработанному документу, с 2020 года ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 до 31 рубля за 1 л, на игристые вина — с 36 до 40 рублей за 1 л. Проект одобрен кабмином и в ближайшее время будет внесен в Госдуму, рассказал "Ведомостям" Осипов.
Повышение сборов аргументируется "необходимостью приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции", цитирует газета неназванного представителя Минфина.
По словам источника издания в ведомстве, поправки также предусматривают возможность для российских виноделов получать налоговый вычет с повышающим коэффициентом за использованный виноград. Кроме того, уравниваются ставки акциза на вино и винные напитки без добавления спирта.
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Комментарии36
Личный счет , Экономика , Олег Осипов , Госдума , Правительство РФ , Минфин , Ведомости
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