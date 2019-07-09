Названы страны с опасными для россиян банкоматами

Сбербанке назвали страны, при посещении которых россиянам следует с осторожностью пользоваться банкоматами из-за риска скимминга (кражи данных карты с помощью самодельного считывателя магнитной ленты). Как сообщает РИА Новости, среди этих стран оказались Великобритания и США.

В Сбербанке подчеркнули, что советуют клиентам соблюдать «простые правила кибербезопасности» во время любого путешествия: держать карту в надежном месте, не хранить пин-код рядом с ней, закрывать клавиатуру рукой при вводе пин-кода, обращать внимание на подозрительных людей рядом с банкоматом и не пользоваться аппаратами, вызывающими сомнения.

«Последний совет особенно актуален для туристов, отправляющихся в Индонезию, Индию, Великобританию, США или Канаду», — заявили в банке.

По данным российской кредитной организации, в этих странах риск стать жертвой скимминга наиболее высок.

В Сбербанке отметили, что во время летних отпусков случаев кражи денег с кредиток становится меньше, но при этом люди чаще жалуются на утрату банковских карт. Чем популярнее место отдыха, тем больше случаев с потерянными кредитками там фиксируется.

В банке добавили, что отказываться от кредиток во время путешествия не стоит: в случае утери клиент сможет оперативно заблокировать карту и воспользоваться услугой экстренной выдачи наличных. Кроме того, совершать покупки с картами удобно: при оплате или снятии денег перевод в местную валюту происходит автоматически.

Мошенники, которые занимаются скиммингом, крадут данные карты, потом делают ее дубликат и обналичивают деньги. Они прикрепляют на банкоматы самодельные считыватели магнитной ленты, накладные клавиатуры, а также размещают на аппарате или рядом с ним миниатюрную камеру, которая запечатлевает цифры ПИН-кодов.