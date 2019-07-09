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Запрет на валютные вклады объяснили шуткой 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Запрет населению делать валютные вклады был шуткой, рассказали «Форбсу» осведомленные собеседники.
Вчера «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники на финансовом рынке сообщил, что на прошлой неделе Центральный банк обсуждал с участниками рынка возможность приравнивания депозитов в валюте к инвестиционным инструментам. Это означает, что доступ неквалифицированных инвесторов к ним может быть ограничен.
«Не обсуждалось и не обсуждается», — заявили изданию в ЦБ.
Тем временем собеседники «Форбса» рассказали, что во время встречи представителей саморегулируемых финансовых организаций с заместителем председателя Центробанка Сергеем Швецовым слова «валютные вклады» и «запрет» все-таки прозвучали в одном предложении, но это был лишь «возглас» в «шуточном» контексте.
По их словам, один из участников совещания задался вопросом, не зарегулирует ли ЦБ рынок настолько, что приравняет валютные депозиты к инвестинструментам.
Комментарии
Личный счет , Сергей Швецов , Центральный банк России , Forbes
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