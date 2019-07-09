Запрет населению делать валютные вклады был шуткой, рассказали «Форбсу» осведомленные собеседники.
Вчера «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники на финансовом рынке сообщил, что на прошлой неделе Центральный банк обсуждал с участниками рынка возможность приравнивания депозитов в валюте к инвестиционным инструментам. Это означает, что доступ неквалифицированных инвесторов к ним может быть ограничен.
«Не обсуждалось и не обсуждается», — заявили изданию в ЦБ.
Тем временем собеседники «Форбса» рассказали, что во время встречи представителей саморегулируемых финансовых организаций с заместителем председателя Центробанка Сергеем Швецовым слова «валютные вклады» и «запрет» все-таки прозвучали в одном предложении, но это был лишь «возглас» в «шуточном» контексте.
По их словам, один из участников совещания задался вопросом, не зарегулирует ли ЦБ рынок настолько, что приравняет валютные депозиты к инвестинструментам.