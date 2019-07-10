Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.72
$
63.94
71.52
71.64
Прогноз
15.07 – 22.07
$
64.20
72.05
Индексы и котировки Brent
64.30
+0.17 Золото
1392.09
+0.03 РТС
1394.86
+0.20
Д