«Жить становятся страшно»: россияне не верят статистике

Очень сильно подорожали продукты и коммунальные услуги, рассказали «Газете.ru» жители России. Они отметили, что их расходы гораздо выше, чем должны быть, согласно официальной статистике.

По данным издания, в июне власти сообщили, что инфляция в этом месяце впервые с 1991 года была нулевой. Цены на хлеб, макароны, сливочное масло, рыбу и морепродукты выросли, а на мясо, птицу, яйца, сахар, подсолнечное масло — снизились. Если сравнивать полугодовой рост цен, то, согласно Росстату , по отношению к декабрю 2018 года продукты подорожали на 3,2%. Хлеб — на 4,4%, крупа и бобовые — на 7,5%, молоко — на 2,9%, а вот яйца подешевели на 20,4%. Мясо и птица показали нулевой результат.

«Везде заметен рост цен: на молочную продукцию, овощи и фрукты, особенно вне сезона — раньше помидоры и огурцы на столе не переводились круглый год, а теперь зимой и весной мы делаем салаты всего раза два в неделю. И это при том, что доходы у нас выросли… вроде», — заявила изданию 33-летняя многодетная мать Екатерина из Москвы.

Она отметила, что «в квитанциях за ЖКХ появились новые строчки», а вывоз мусора стоит столько, «как будто его в космос собираются отправлять».

«Жить становится страшно, за коммунальные услуги уже платим не 2000 рублей, а 5000. Вот тебе и инфляция», — заявила Екатерина.

По словам пенсионерки Татьяна из Астрахани, «баранина в прошлом году стоила 300, а сейчас 350-400 рублей».

«Простой хлеб стоил 24, теперь — 30, булочки очень подорожали — с 12 до 18». Выходит, булочки с зимы подорожали на 50% — это галопирующий темп», — считает она.

Жители России также отметили, что выросли цены на маникюр и стрижки. Так, по данным издания, стрижка для москвички Екатерины по сравнению с зимой выросла в цене с 3000 руб. до 3500 руб., то есть на 16. Также россияне отметили рост цен на корма для животных и наполнитель для кошачьего туалета.

Согласно статье, еще в мае исследовательский центр «Ромир» привел данные о том, что за последний год число россиян, которые ни на чем не экономят, сократилось до 17%. И абсолютно по всем статьям расходов число экономящих выросло до 83%. При этом больше всего жители России экономят на отдыхе и путешествиях, еде, одежде и обуви.