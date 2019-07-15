Число невыездных должников выросло до 3%

Число российских должников, которые ограниченны в выезде за рубеж, достигло к началу лета 3% взрослого населения страны, что составляет 3 млн 429 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), за первые пять месяцев число должников выросло на 31%. Отмечается, что больше всего их в южных регионах России — 50%, на Северном Кавказе — 48% и в Центральной России — 41%.

Самый низкий прирост зафиксирован на Урале — 6% и на Дальнем Востоке — 4%.

Самый большой рост должников наблюдается в Москве, к началу лета количество невыездных граждан составило 86% (157 тыс.). Следом за Москвой идет Татарстан с 145 тыс. и Краснодарский край с 144 тыс.

На Урале среди невыездных должников лидирует Свердловская область с 94 тыс. человек.

В центральной части страны на долю населения приходится 20,6% невыездных.

Ранее сообщалось, что каждый четвертый россиянин имеет неоплаченные долги.