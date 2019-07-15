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Ставки биты 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду июля сократилась до 7,14 процента. Об этом сообщил Банк России.
Ставка заметно уменьшилась. Еще в третью декаду июня она составляла 7,27 процента годовых, а с начала марта, когда ставка в этом году была максимальной, она сократилась на 0,535 процентного пункта.
В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов физических лиц входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк. Максимальная ставка по вкладам в них росла более трех кварталов подряд с августа прошлого года.
Сбербанк с 8 июля снизил процентные ставки по вкладам в рублях и долларах. Вслед за ним аналогичные шаги традиционно предпринимают и другие кредитные организации. Ставки по вкладам опустились из-за снижения ключевой ставки Банком России до 7,5 процента годовых с 17 июня, повышения норматива обязательных резервов с семи до восьми процентов с 1 июля для валюты, а также из-за общерыночного тренда на снижение ставок.
На пике максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам была в конце декабря 2014 года. Тогда она составила 15,635 процента годовых. Причиной тому послужил резкий подъем Центробанком ключевой ставки — до 17 процентов годовых с 11,5 процента. Тогда это было необходимо, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке.
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Личный счет , Газпромбанк , Московский кредитный банк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , ФК Открытие , Совкомбанк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Россельхозбанк , Центральный банк России , Альфа-банк
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