Не в этой стране: состоятельные россияне предпочитают хранить капиталы в зарубежных банках

Богатые россияне все так же предпочитают зарубежные банки, об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании BCG. Как и семь лет назад, почти треть частного российского капитала находится за границей. Почему обеспеченные россияне не возвращают средства на родину?

Перенесемся на шесть лет назад. Еще не случился украинский кризис, не введены санкции, мы условно дружим со всем миром, а деофшоризация кажется лишь страшилкой. Тогда обеспеченные россияне хранили за рубежом 26% своих денег.

Теперь вернемся в наши дни. Все вышеописанное произошло. К этому добавилось несколько амнистий капиталов, причем одна из них была удачной. Но обеспеченные россияне хранят за рубежом 27% своего капитала, то есть не меньше, а даже на процент больше.

Если в деньгах — это 360 млрд долларов, если по курсу — более 21,5 трлн рублей. Это чуть больше, чем доходы федерального бюджета в этом году. Причем все эти годы цифра росла. В прошлом году был тренд: часть капиталов вернулась на родину — США ввели самые жесткие в истории санкции против России. Сейчас снова все спокойно, и капиталы пошли назад, туда, где они привыкли лежать. Ситуацию комментирует партнер Paragon Advice Group Александр Захаров

Александр Захаров партнер Paragon Advice Group «Те данные, которые свидетельствуют о росте оттока капитала из России, они также, в общем-то, свидетельствуют о значительном интересе инвесторов, как российских, так и бывших российских, которые сменили свое налоговое резидентство или переместили свои офисы по управлению благосостоянием в зарубежную юрисдикцию. По сути, произошло сохранение активов за рубежом и капиталов за рубежом».

Кстати, исследование BCG не единственное за последние месяцы, были и другие. Но результаты одни и те же — капиталы предпочитают заграницу. Возможно, лучший ответ на вопрос «почему» дал недавний опрос ВЦИОМ : 71% предпринимателей считает условия ведения бизнеса в России неблагоприятными.

По этой причине бизнесмены не хотят вкладывать деньги внутри страны, а инвестируют здесь лишь те, кому больше некуда пристроить свои средства. Поэтому надежнее держать их за рубежом. Причем вкладывают не в акции или предприятия — деньги в основном лежат на банковских депозитах. Тихо и надежно, говорит директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк

Эдуард Савуляк директор московского офиса компании Tax Consulting UK «Самого главного, к сожалению, чего нет — не разговоров, а стимулов, то есть капитал, деньги идут туда, где тише, где выгодней, ну и, прямо скажем, минимум барьеров. К сожалению, все то, что мы знаем в России, все не про это. Честно скажу, даже у тех, у кого денег нет, есть понимание, что если они будут, то только не здесь».

Далеко не все процессы стимулировали репатриацию. Та же деофшоризация не требовала вернуть активы на родину. Нужно было всего лишь сообщить о них, а потом заплатить налоги. С этим особых проблем не возникло.

Из личных рассказов предпринимателей: они готовы раскрыться, заплатить в казну. Но только деньги пусть будут там, а не здесь. Да и ставки в европейских или американских банках можно найти такие же, как по валютным депозитам в российских банках, а бывают и выше. Вот и вся политика с математикой.