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Банкоматы не нужны: за наличными — в кассу 

Газета.Ru + ещё 40 1 час назад
Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ. При покупке в магазине можно будет снять наличные средства прямо в торговой точке. Так что в будущем отпадет необходимость искать банкомат, где можно провести операцию без комиссии. Пилотные проекты уже тестируются в России.
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов по всей стране. Об этом сообщают «Известия».
Торговые точки будут получать небольшую комиссию за эту операцию, а также смогут реже инкассировать наличность, отметил замглавы АБР.
По его словам, жители России смогут воспользоваться данной услугой только при совершении некой покупки в торговых точках. Иначе подобная затея будет просто невыгодна для магазинов.
При этом пока что пилотные проекты распространяются в небольших магазинах, но уже в этом году сервис может заработать в тестовом режиме в торговой сети «Пятерочка», рассказали «Известиям» в X5 Retail Group.
Другие крупные торговые сети: «Магнит», «Лента», «Ашан» — на данный момент этот вопрос не комментируют.
О том, что на кассах можно будет снимать наличные, сообщалось и ранее. Так, в апреле платежная система Visa анонсировала запуск в России сервиса по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Однако сервис был доступен только в ряде магазинов, расположенных в Истринском районе Подмосковья. Как сообщалось, воспользоваться новой услугой можно при оплате любым средством доступа клиента к своему счету — картой или смартфоном, в который скачено банковское приложение с привязанной к нему действующей картой системы Visa.
До этого, в марте этого года, Сбербанк анонсировал выход своего сервиса снятия наличных денег в кассе магазина — при условии, что в этом магазине клиент также покупает товар и оплачивает его картой.
Идею также в прошлом году поддержала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По словам представителей ведомства, подобный сервис не нарушает законодательство и развивает безналичные платежи.
Для банков выдача наличных в торговых точках — это снижение нагрузки на банкоматы и возможность сделать сервис для клиентов более простым, комментирует инициативу основатель консалтингового агентства Bulad&Co Булад Субанов.
Услуга может стать популярной, особенно из-за того, что в магазин держатели карт заходят чаще, чем в банк, а похвастаться банкоматами в каждой торговой точке банки не могут, — отмечает он.
Согласно статистике, количество банкоматов и отделений кредитных организации, где можно получить наличные средства, стремительно сокращается в последнее время. Так, только за прошлый год число отделений банков в России упало на 10,9%, а количество банкоматов сократилось на 5,5%.
Однако внедрение новой услуги вызывает у экспертов обеспокоенность за безопасность проведения операций.
«Разумеется, необходимо исключить возможность копирования данных с карты при обращении на кассу: номера карты, CVV-кода, даты истечения срока действия карты», — говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
Впрочем, как отмечал директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин, новый сервис VISA предполагает такую же степень защиты, как и в случае с операциями в банкоматах.
Единственное, о чем всегда нужно помнить, добавляет он, — это сохранности ПИН-кода в тайне.
Дынин советуем прикрывать при наборе ПИНа терминал рукой от чужих глаз, как обычно люди это делают при снятии наличных в банкомате, и не компрометировать другие данные карты.
Путиловский также предполагает, что при снятии денег через кассу, скорее всего, в торговых точках будет проводиться идентификация клиента по паспорту и сличение подписи на карте.
Между тем, по данным Банка России, объём безналичных операций в прошлом году почти вдвое превысил количество операций по снятию наличных средств с карт.
Как сообщал Центробанк, сумма операций, произведённых с помощью банковских карт, составила 48 трлн рублей, в то время как объём наличных средств, который пользователи сняли с карт, составил 26,6 трлн.
Чаще всего россияне использовали безналичный расчёт при оплате товаров и услуг. Так, доля таких банковских операций в общей доле составила 76%. Сумма — 21 трлн рублей.
При этом оставшиеся 14% операций по банковским картам были связаны с переводом средств с одного счёта на другой. Так, переводов с карты на карту было осуществлено на сумму 27,4 трлн рублей.
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Личный счет , Видео , Статьи , Булад Субанов , Алексей Войлуков , Visa , "Магнит" , X5 Retail Group , Сбербанк России , Ашан , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , ФАС , Центральный банк России , газета "Известия"
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