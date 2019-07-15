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Определена максимальная сумма наличных для снятия в кассах магазинов 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию проект по снятию наличных на кассах магазинов. Максимальная сумма снятия составит 3 тыс. рублей.
Пока услугу в том или ином виде тестируют несколько крупных игроков рынка безналичных платежей.
«Пока сложно сказать, сколько банков решат реализовать данный сервис. Все будет зависеть от востребованности услуги со стороны населения и желания, удобства и понимания реализации магазинами. В первую очередь, в данном сервисе будут заинтересованы банки, имеющие широкий охват работы по географии, большое количество банкоматов и pos-терминалов и предоставляющие услуги инкассации. В широком масштабе, я думаю, тут можно говорить о 10-20 игроках, отвечающих этим параметрам», — передает РИА «Новости» слова Войлукова.
По его словам, для таких банков сервис заметен с точки зрения экономики. При этом Войлуков не исключил, что и менее крупные местные игроки захотят реализовать его в своих регионах.
«Про риски тут можно сказать, что они стандартные, как и при обычных действиях с банковской картой. Что касается ограничений, то тут речь идет о лимите снятия суммы за раз — предполагается 3 тыс. рублей, но дальше лимит может корректироваться в зависимости от востребованности услуги, покупке одновременно какого-то товара и количестве операций за период времени. Эти ограничения направлены на уменьшение риска мошеннических действий», — сказал Войлуков.
Вице-президент АБР отметил, что услуга будет предоставляться на добровольной основе.
Напомним, в начале апреля замглавы ФАС Андрей Кашеваров призвал обнулить комиссии в банкоматах за снятие наличных для того, чтобы работодатели были свободнее при выборе банков для зачисления зарплат.
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Комментарии
Личный счет , Алексей Войлуков , Андрей Кашеваров , ФАС , РИА Новости
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