Определена максимальная сумма наличных для снятия в кассах магазинов

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию проект по снятию наличных на кассах магазинов. Максимальная сумма снятия составит 3 тыс. рублей.

Пока услугу в том или ином виде тестируют несколько крупных игроков рынка безналичных платежей.

«Пока сложно сказать, сколько банков решат реализовать данный сервис. Все будет зависеть от востребованности услуги со стороны населения и желания, удобства и понимания реализации магазинами. В первую очередь, в данном сервисе будут заинтересованы банки, имеющие широкий охват работы по географии, большое количество банкоматов и pos-терминалов и предоставляющие услуги инкассации. В широком масштабе, я думаю, тут можно говорить о 10-20 игроках, отвечающих этим параметрам», — передает РИА «Новости» слова Войлукова.

По его словам, для таких банков сервис заметен с точки зрения экономики. При этом Войлуков не исключил, что и менее крупные местные игроки захотят реализовать его в своих регионах.

«Про риски тут можно сказать, что они стандартные, как и при обычных действиях с банковской картой. Что касается ограничений, то тут речь идет о лимите снятия суммы за раз — предполагается 3 тыс. рублей, но дальше лимит может корректироваться в зависимости от востребованности услуги, покупке одновременно какого-то товара и количестве операций за период времени. Эти ограничения направлены на уменьшение риска мошеннических действий», — сказал Войлуков.

Вице-президент АБР отметил, что услуга будет предоставляться на добровольной основе.