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Пенсионные накопления снова заморозили 

Рамблер + ещё 3 8 минут назад
Мораторий на формирование накопительной части пенсии продлили до 2022 года включительно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда.
Мораторий был введен в 2016 году до 2020 года включительно, в прошлом году президент России Владимир Путин продлил его до 2021 года.
Как пенсионные накопления россиян выводят за рубеж
Мораторий подразумевает невозможность направления страховых взносов на формирование пенсионных накоплений, все взносы идут на финансирование страховой части пенсии.
По мнению правительства, заморозка формирования накопительной части пенсии должна уменьшить трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд.
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