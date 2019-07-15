Власти вновь заморозили пенсии

Так называемая «заморозка» накопительной части пенсии продлена еще на один год, до конца 2022 года. Об этом говорится в материалах Министерства труда об основных характеристиках бюджета Пенсионного фонда, сообщает «Интерфакс». Данный мораторий был введен еще в 2016 году. Предполагалось, что это будет временная мера (до 2020 года). Однако теперь он продлевается на неопределенный период. До 2016 года граждане могли распорядиться накопительной частью своей пенсии по своему усмотрению.

«Очевидно, что заморозка была предпринята из-за серьезных проблем в бюджете на фоне кризиса, начавшегося в 2014 году, — отмечает эксперт по налогам, руководитель портала «Упрощенка» Николай Епихин. — Сейчас многие опасаются, что та же судьба постигнет новый вид пенсии — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), который придёт на смену накопительной системе. Пока его обсуждение отложили, но оно возобновится в следующем году. Например, граждане будут платить налог в размере 6% от своей зарплаты, но и эти средства могут заморозиться или «повиснуть в воздухе». Основная задача правительства в том, чтобы привлечь эти деньги сейчас, а уже потом можно будет решать, как поступить с будущими пенсионерами, которые платили пенсионный налог».

Специалист не исключает, что после очередной заморозки финансовые власти просто примут решение компенсировать утрату ИПК повышением пенсий на определенную величину: скажем, на 10% в год вместо нынешних 7%.