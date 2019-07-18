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Назван уровень зарплат половины россиян 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Половина россиян получает зарплату менее 34 335 рублей, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Мрачное будущее: кто потеряет в зарплате
34 335 рублей — медианное значение российских зарплат в апреле 2019 года. Половина жителей страны получает меньше этой суммы, вторая половина — выше. В расчет брались работники крупных и средних предприятий. Исследование охватило 27,1 млн человек и более 101,4 тысячи крупных и средних предприятий. По словам социологов, если бы рассматривались малые предприятия, значение было бы еще ниже.
Средняя зарплата по стране составила 47 657 рублей. Отклонение медианы от средней зарплаты в 2019 году составило 27,9%.
«Чем сильнее средняя зарплата отличается от медианы, тем сильнее неравенство в оплате труда и выше доля людей с низкой зарплатой», — объяснил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.
По его словам, высокооплачиваемые работники тянут вверх показатель средней зарплаты и почти не влияют на медианное значение.
Так, зарплата 20% самых высокооплачиваемых работников в стране составляет почти 48% зарплатного фонда.
В Москве в апреле 2019 года средняя зарплата составила 96 тысяч рублей, медиана — 66 тысяч рублей. В Сахалинской области средняя зарплата — 88 тысяч рублей, а медианная — 62,6 тысяч рублей.
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