Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 000 рублей

Медианное значение зарплаты в России в апреле 2019 года составило 34 335 рублей, следует из исследования, которое Росстат проводит раз в два года. Это значит, что половина россиян получает больше этой суммы, другая половина — меньше, пояснил РБК директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.

В выборку Росстата попали зарплаты почти 27,1 млн человек, которые работают на 101 400 крупных и средних предприятиях. Субъекты малого предпринимательства исследование не рассматривало. Если бы Росстат охватил малые и микропредприятия, медианное значение зарплаты было бы еще меньше, отметил Гимпельсон.

Средняя зарплата по стране (совокупность всех зарплат, разделенная на число работников), по данным Росстата, составила 47 657 рублей.

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Наибольшая медианная зарплата, как следует из данных Росстата, — в Ямало-Ненецком автономном округе — 77 542 рубля (при средней зарплате 93 462 рубля). Схожие значения на Чукотке — 76 865 рублей (средняя зарплата 90 419 рублей).

Самые низкие значения медианной зарплаты— на Кавказе. В Кабардино-Балкарии это 19 796 рублей (средняя зарплата 26 110 рублей), немногим больше в Ингушетии и Дагестане. Самые высокие цифры в этом регионе показали Ставрополье и Чечня.

В Москве медианная зарплата — 66 103 рубля, средняя — 96 042 рубля. В Санкт-Петербурге — 51 248 рублей и 66 262 рубля соответственно, в Севастополе — 29 563 рубля и 35 480 рублей.

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Самая высокая средняя зарплата в апреле была в сфере рыболовства и рыбоводства — 95 174,4 рубля. Самая низкая — у работников текстильной промышленности — 30 868,3 рубля. При этом зарплаты 20% самых высокооплачиваемых работников составили 48% — почти половину — всех средств, направленных на оплату труда. 10% самых высокооплачиваемых работников из выборки получают в среднем 157 200 рублей. Это в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых высокооплачиваемых — она на уровне 12 000 рублей.