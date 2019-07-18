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Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 000 рублей 

Forbes.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Медианное значение зарплаты в России в апреле 2019 года составило 34 335 рублей, следует из исследования, которое Росстат проводит раз в два года. Это значит, что половина россиян получает больше этой суммы, другая половина — меньше, пояснил РБК директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.
Мрачное будущее: кто потеряет в зарплате
В выборку Росстата попали зарплаты почти 27,1 млн человек, которые работают на 101 400 крупных и средних предприятиях. Субъекты малого предпринимательства исследование не рассматривало. Если бы Росстат охватил малые и микропредприятия, медианное значение зарплаты было бы еще меньше, отметил Гимпельсон.
Средняя зарплата по стране (совокупность всех зарплат, разделенная на число работников), по данным Росстата, составила 47 657 рублей.
Пошли по кривой. Почему зарплаты в России падают раньше, чем в Европе
Наибольшая медианная зарплата, как следует из данных Росстата, — в Ямало-Ненецком автономном округе — 77 542 рубля (при средней зарплате 93 462 рубля). Схожие значения на Чукотке — 76 865 рублей (средняя зарплата 90 419 рублей).
Самые низкие значения медианной зарплаты— на Кавказе. В Кабардино-Балкарии это 19 796 рублей (средняя зарплата 26 110 рублей), немногим больше в Ингушетии и Дагестане. Самые высокие цифры в этом регионе показали Ставрополье и Чечня.
В Москве медианная зарплата — 66 103 рубля, средняя — 96 042 рубля. В Санкт-Петербурге — 51 248 рублей и 66 262 рубля соответственно, в Севастополе — 29 563 рубля и 35 480 рублей.
Власти Москвы предсказали рост средней зарплаты до 135 000 рублей
Самая высокая средняя зарплата в апреле была в сфере рыболовства и рыбоводства — 95 174,4 рубля. Самая низкая — у работников текстильной промышленности — 30 868,3 рубля. При этом зарплаты 20% самых высокооплачиваемых работников составили 48% — почти половину — всех средств, направленных на оплату труда. 10% самых высокооплачиваемых работников из выборки получают в среднем 157 200 рублей. Это в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых высокооплачиваемых — она на уровне 12 000 рублей.
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