Позорные цифры: сколько на самом деле получают россияне

По данным исследования Росстата, половина населения России получает менее 34,5 тысячи рублей в месяц. Именно такая зарплата стала медианным значением. При этом от средней зарплаты по стране данный показатель отличается почти на 30%. Эксперты признали это индикатором неравенства в зарплатах, а также заявили, что цифры в действительности могут быть еще хуже.

Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат . Это медианное значение апрельской зарплаты, подсчитали социологи.

Такое исследование проводится Росстатом на выборочной основе раз в два года. Оно включает крупные и средние организации всех видов экономической деятельности и форм собственности. Исследование охватило 27,1 млн человек и более 101,4 тыс. крупных и средних предприятий.

Медианное значение представляет собой некое серединное значение уровня оплаты труда. 50% работников получают зарплату ниже этой цифры, а 50% — выше,

«Если взять все предприятия, медианное значение зарплаты будет еще меньше», — сказал эксперт.

При этом оно и так оказалось более чем на 10 тысяч ниже средней российской зарплаты, которая составляет 47 657 рублей, по данным того же Росстата. Таким образом, эта цифра отклоняется на 27,9% от средней зарплаты по стране.

«Именно этот факт дает завышенную среднюю заработную плату, уровень которой каждый раз, когда ее публикует Росстат, не воспринимается населением и кажется неадекватным», — отметила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Г. В. Плеханова Елена Егорова

Эти данные могут служить индикатором высокого трудового неравенства. По словам Гимпельсона, чем сильнее средняя зарплата отличается от медианы, тем сильнее неравенство в оплате труда и выше доля людей с низкой зарплатой. Кроме того, 20% самых высокооплачиваемых работников получают почти половину всего объема средств из оплаты труда — 48%.

В то же время разрыв между медианными и средними зарплатами по регионам довольно большой — от 13 до 31%. Например, если в апреле средняя зарплата по Москве составила 96 тыс. руб., то медианное значение было на 31,2% меньше — 66 тыс. руб. Эксперты из РЭУ им. Плеханова и НИУ ВШЭ уверены, что если бы в исследовании Росстата участвовали малые и микропредприятия, то медианные значения были бы еще ниже.

Эксперты ранее объяснили, почему реальные доходы россиян во втором квартале снова упали — на 0,2%. Экономисты связывают это с вялым ростом ВВП. И в ближайшей перспективе они не ожидают прорыва. Например, к такому выводу ранее пришли специалисты ВШЭ и РАНХиГС , представляя свои расчеты на заседании экономического клуба ФБК Grant Thornton «О реальных доходах россиян».

Между тем, к статистике Росстата не раз возникали вопросы. Информация о динамике оплаты труда представляется каждый месяц. Однако охватывает она крупные и средние компании, в которых трудятся около 32 млн человек, в том время как экономически активное население оценивается в 75 млн человек. Так, Гимпельсон во время заседания экономического клуба отмечал, что ведомство не учитывает в статистике зарплату 43 млн россиян.

Реальные доходы россиян падали на протяжении 2014–2017 годов. В 2018 году они показали почти нулевой рост — на 0,1%. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

Ранее Гимпельсон указывал на замедление экономики и вытекающее из этого падение доходов. «Если экономика не растет, а она не растет уже много лет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти, конечно, у нас нет», — говорил он.

В первом квартале текущего года рост ВВП резко замедлился до 0,5% после 2,7% в четвертом квартале 2018 года. Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2019 год — 1,3%, Центробанк ожидает рост в интервале 1-1,5%. Ранее неудовлетворительные оценки российской экономики звучали и на Западе. Так, России не удастся выйти на 2% роста ВВП к 2024 году, солидарны эксперты Bloomberg.