Минтруда предложило новые пособия по безработице

Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления, в котором предложило варианты пособий по безработице на 2020 год.

В проекте, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов, сказано, что минимальное пособие по безработице предлагается установить в размере 1,5 тыс. рублей, максимальное — 8 тыс. рублей.

Пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста предлагается установить в размере 11 280 рублей.