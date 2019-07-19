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Минтруда предложило новые пособия по безработице 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления, в котором предложило варианты пособий по безработице на 2020 год.
В проекте, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов, сказано, что минимальное пособие по безработице предлагается установить в размере 1,5 тыс. рублей, максимальное — 8 тыс. рублей.
Пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста предлагается установить в размере 11 280 рублей.
Напомним, в мае министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что уровень регистрируемой безработицы в России в первом квартале 2019 года вырос на 20%.
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