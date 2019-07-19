Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей

Росстат насчитал в стране около 11 тыс. легальных миллионеров. Столько россиян официально получают свыше 1 млн рублей в месяц. При этом более 2,6 млн человек ежемесячно зарабатывают от 33,9 тыс. до 40 тыс. рублей. Это самая распространенная в нашей стране зарплата.

Более 1 млн руб. в месяц зарабатывают всего 11 тыс. 287 граждан России. Такие цифры обнародованы в исследовании Росстата о доходах населения страны.

Росстат публикует «Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы» раз в два года. Предыдущее исследование появилось в 2017 году. Наблюдение фиксирует распределение численности работников по размерам зарплаты за апрель. При этом в обзоре не учитывались вознаграждения по итогам работы за год, так называемые бонусы, 13-е зарплаты и любые единовременные выплаты.

В 2019 году выборочное исследование охватило 27,1 млн человек и более 101,4 тыс. крупных и средних предприятий. Малые и микропредприятия в исследовании не рассматривались.

Число работников-миллионеров за два года выросло на 38%. Так,

в 2017 году Росстат сообщил о 6 тыс. 988 наших граждан, чей заработок в месяц составлял выше 1 млн рублей. Средняя зарплата у тех работников, кто способен заработать более 1 млн за 30 календарных дней, равна 2,4 млн Это на 4,3% выше по сравнению с данными, содержащимися в исследовании Росстата два года назад, когда средняя зарплата миллионера составляла 2,3 млн рублей.

Самыми высокими зарплатами отметились сотрудники сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в этих секторах работники-миллионеры получают, в среднем, 5,8 млн рублей в месяц.

На втором месте — сфера прочих услуг, здесь зарплата превысила 3,7 млн рублей. На третьем — специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств с зарплатами 2,7 млн рублей.

Самое большое количество сотрудников с зарплатой свыше 1 млн рублей насчитывает сфера торговли и ремонта транспорта — 1 тыс. 960 человек, это 0,1% от общего числа всех сотрудников отрасли.

На втором месте по «плотности миллионеров на профессию» следует научная и техническая деятельность — 1 тыс. 908 человек, или 0,2% всех сотрудников сферы.

Далее идут специалисты финансовой и страховой сферы — 1 тыс. 623 человека или 0,2% от общего числа людей, занятых в отрасли.

Меньше всего сотрудников с высокой зарплатой оказалось в сфере водоснабжения и утилизации отходов — всего 13 человек.

В целом средняя зарплата 10% самых высокооплачиваемых работников по России составила 157,2 тыс. рублей, что в 13 раз превышает среднюю зарплату 10% самых низкооплачиваемых — 12 тыс. рублей.

Так, половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тыс. рублей, следует из результатов другого исследования статистического ведомства.

Такую зарплату получают более 2,6 млн человек. Они ежемесячно зарабатывают от 33,9 тыс. до 40 тыс. рублей.

В исследовании Росстата рассчитана медианная зарплата работников. Медианное значение представляет собой некий серединный уровень оплаты труда, когда 50% работников получают зарплату ниже этой цифры, а 50% — выше.

Исследование включает крупные и средние организации всех видов экономической деятельности и форм собственности. Исследование охватило 27,1 млн человек и более 101,4 тыс. крупных и средних предприятий.

При этом боле