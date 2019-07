Государство заглянет в кошелек россиян

Государство заглянет в твой кошелек

Откуда у вас деньги на машину? На учебу сына? В правительстве хотят получить право задавать россиянам такие вопросы, чтобы вывести на свет все теневые доходы и убедить граждан заплатить налоги.

Возможность всеобщего контроля над расходами россиян стала одной из главных новостей лета. Замдиректора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина заявила, что в министерстве рассматривают введение системного контроля как доходов, так и расходов граждан для борьбы с теневой экономикой. И хотя потом МЭР опровергло слова служащей, осадок остался.

Во-первых, известно, что в правительстве уже несколько лет обсуждают возможности усилить налоговый контроль. А во-вторых, мониторинг расходов — это реально существующая инициатива: с таким предложением выступили некоторые российские регионы, жалующиеся на нехватку денег в местных бюджетах. Насколько реально введение контроля над расходами всех россиян, возможно ли это технически, чем это грозит гражданам и, главное, поможет ли это борьбе с теневой экономикой? Банки.ру собрал дюжину фактов о контроле над расходами граждан.

Факт 1. Идея появилась не вчера

Три года назад Минфин ФНС уже заявляли о необходимости ввести контроль над крупными покупками, чтобы выявить «серые» зарплаты. Обсуждение свелось на нет: чиновники так и не поняли, как реализовывать идею на практике.

В прошлом году Федеральная налоговая служба запросила у Минфина право получать у банков информацию о счетах россиян для «совершенствования работы по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности». Министерство финансов отказало.

Кроме того, неоднократно обсуждались инициативы по ограничению расчетов наличными между физлицами и юрлицами, а также возможность снизить размер НДС при безналичной оплате. Идеи также остались на стадии обсуждения — не было необходимой инфраструктуры.

Факт 2. Потери бюджета из-за теневой экономики огромны

15 млн россиян работают «в серую», из-за чего бюджет ежегодно теряет 2,3 трлн рублей неуплаченных налогов, заявила весной вице-премьер Татьяна Голикова Всемирный банк в своем последнем докладе о России называет потери бюджета в 2,3% ВВП, учитывая размер ВВП за 2018 год, это составляет примерно ту же сумму — 2,4 трлн рублей.

Размер теневого сектора достигает 20% ВВП, считает Федеральная служба по финансовому мониторингу , а по данным МВФ , в «тени» находится треть российской экономики. По оценке Бэллы Паниной, потери бюджета в прошлом году составили 4 млрд рублей.

И это официальные цифры. Оценки экспертов более пессимистичны: совокупные потери бюджета и внебюджетных фондов могут достигать 6,5 трлн рублей в год.

«Первый шаг к выявлению теневого дохода — контроль соотношения доходов и расходов», — заявила Панина.

Поэтому хотя вопрос и «трепетный», надо его решать, уверена чиновница.

Факт 3. Контроль расходов уже был, есть… и будет?

Впервые контроль над расходами был введен в новой России еще в 1990-е годы. Существовала специальная декларация, с помощью которой россияне были обязаны сообщать о покупке недвижимости, автомобилей, акций и долей в компаниях и даже золота в слитках. Но борьбе с «тенью» это не помогло: налоговики не могли определить источник денег. На вопрос, откуда деньги на покупки, самым распространенным ответом было: «Накопил». Доказать обратное у налоговиков не было возможности, и контроль сошел на нет. Тем не менее вплоть до 2003 года в Налоговом кодексе были статьи, в соответствии с которыми налоговики могли контролировать расходы россиян.

Практика подачи деклараций о расходах в России продолжается и сейчас, правда, не для всех. «Согласно ФЗ № 303 от 3 ноября 2015 года, декларировать свои расходы должны чиновники и депутаты», — говорит ведущий аналитик QBF Олег Богданов

Есть и другой закон. «В соответствии с ФЗ № 273 „О противодействии коррупции“, декларации о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера обязаны предоставлять государственные и муниципальные служащие, руководители органов публичной власти высшего звена, депутаты и так далее, а также их супруги и несовершеннолетние дети, — говорит профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина. — Причем контролируются не просто расходы, а соответствие расходов доходам вышеназванных лиц».

Эффективность этих законов соответствует русской пословице «Закон что дышло, как повернешь, так и вышло» и напоминает «русскую рулетку».

Опыт Китая: расстрелы и роскошь

Самый яркий пример контроля расходов — Китай. В этой стране все госслужащие ежегодно предоставляют информацию о расходах и доходах своих и родственников. Введение этой меры резко снизило уровень коррупции в стране. Почему?

«Видимо, в сочетании с другими мерами, например расстрелом, декларирование расходов в Китае дает больший эффект, чем в других странах», — объясняет Олег Богданов. Но есть и другой любопытный эффект. «В Китае есть традиция: если ты помог человеку, то он должен тебя отблагодарить, — говорит руководитель управления регионального развития ИФК „Солид“ Алексей Клочко. — Эти подарки, помноженные на большое число населения, составляют существенную часть экономики. В качестве подарков часто приобретались предметы класса люкс. Си Цзиньпин провозгласил борьбу с коррупцией, и после нескольких громких дел люди стали осторожничать и не афишировать подарки или вообще не тратиться на них. В итоге часть реальной видимой экономики пострадала».

Факт 4. Скрывают налоги не только чиновники, но и целые госструктуры

Левые доходы могут быть не только у отдельных чиновников и госслужащих всех мастей, но и у целых государственных организаций. Например, у Федерального агентства по управлению государственным имуществом : в середине июня Счетная палата сообщила, что в Росимуществе не знают, сколько земель находится в их распоряжении, сколько из них сдается и какие доходы это приносит бюджету.

«Счетная палата проанализировала деятельность Росимущества и обнаружила многочисленные нарушения в работе при сдаче в аренду госземель, — говорит Людмила Пронина. — Российский бюджет недополучает от аренды государственных земель почти 440 миллиардов рублей в год, сообщили аудиторы Счетной палаты. А ведь ради такой же суммы власти решились провести крайне непопулярное повышение пенсионного возраста».

Факт 5. Толку от нынешнего закона мало

Что можно позволить себе на зарплату в 46 тыс. рублей в месяц, если у тебя двое детей (дочь-студентка и сын-школьник), а жена не работает? Замглавы управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгиз Гарифуллин позволил себе две квартиры в элитных новостройках, 300-метровый таунхаус, наличные сбережения на сумму 29 млн рублей, 300 тыс. долларов и 300 тыс. евро, арсенал охотничьих ружей, коллекцию часов, свыше десяти автомобилей, включая Porsche Panamera GTS. Гарифуллин утверждает, что не брал взятки, но в Заельцовском райсуде Новосибирска решили иначе и в январе этого года приговорили чиновника к 13 годам колонии строгого режима , штрафу в 100 млн рублей и конфисковали все имущество в пользу государства.

Возможность конфискации имущества появилась у Генпрокуратуры в 2013 году, с тех пор было изъято «нажитого непосильным трудом» на 11 млрд рублей. С каждым годом растет число чиновников, которых увольняют, поймав на несоответствии доходов и расходов. В 2016 году по этой причине лишилось работы около 400 человек, в 2017-м — 1,2 тыс., в 2018-м — 1,3 тыс. человек. Но очевидно, что все это капля в море, ведь декларацию ежегодно подают около 1,6 млн госслужащих.

Чтобы избежать лишнего внимания, чиновники массово разводятся, «оставляя» женам львиную часть состояния, у кого-то внезапно богатеют мамы-пенсионерки или тещи, в общем, формально закон есть, но работает он, вероятно, избирательно. «Стоит все же отметить, что сейчас ситуация в этой сфере улучшается, так как становится все эффективнее автоматический обмен налоговой информацией, позволяющий получать сведения об операциях и по зарубежным счетам», — считает президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин

Впрочем, идея регионов немного в другом — наладить контроль над всеми гражданами страны. С миру по нитке, как говорится. Но насколько это возможно технически, есть ли в этом экономический смысл и нельзя ли как-то без этого обойтись?

Опыт Италии: запреты и инновации

«15% граждан занижают доходы в декларации, было подсчитано, что если бы все итальянцы платили налоги честно, государственный долг был бы погашен уже через 18 лет», — говорит президент холдинга Mikro Kapital Винченцо Трани. Как решает страна проблему хитроумности своих граждан? Вначале попробовали прибегнуть к жестким мерам. Например, ввели максимальный лимит на операции с наличными в 900 евро. Реакцией стало резкое падение покупок, в основном со стороны иностранных туристов. Пришлось искать другие пути. «Лучший инструмент для решения проблемы теневой экономики — это, в первую очередь, автоматизация всех процессов контроля и расчетов, что делает все операции прозрачными и упрощает процесс отчетности, — говорит Трани. — С 2017 года была введена система автоматического сбора данных о расходах и доходах граждан. Система сама рассчитывает суммы, потраченные на недвижимость, ипотеку, здравоохранение и другие виды расходов, что помогает гражданам в декларировании доходов и расходов. Учет расходов позволяет сократить налоговую нагрузку с помощью вычетов».

В итоге под индивидуальный контроль попадают только те граждане, чьи декларации вызывают сомнение из-за несоответствия цифр по расходам и доходам в различных базах данных.

Факт 6. Все будет возможно уже в ближайшем будущем

«Если говорить о приобретении имущества, права собственности на которое возникает в момент внесения сведений в государственный реестр (недвижимость, транспортное средство), то в таком случае контроль может быть организован уже в настоящий момент посредством информирования налоговых органов о соответствующих расходных операциях налогоплательщика», — говорит ведущий юрист юридической фирмы «Клифф» Евгений Мандрашов.

Действительно, при постановке автомобиля на учет ГИБДД сообщает информацию налоговикам: передает все данные для транспортного налога, о покупке недвижимости налоговики узнают от Росреестра . Но этого недостаточно.

«Большая часть операций технически никак не регистрируется: товары так называемых люксовых категорий, предметы роскоши, работы и услуги, оказываемые в отношении уже имеющегося имущества (например, дорогостоящий ремонт или улучшение уже имеющейся недвижимости, строительство бассейна и прочее, — говорит Мандрашов. — Из-за этого организовать сплошной контроль над расходными операциями и декларированием всеми категориями налогоплательщиков представляется маловероятным в ближайшей перспективе».

Но все эти трудности — вопрос времени. Развитие безналичных платежей, совершенствование IT-платформ, онлайн-кассы, обмен информацией между ФНС и ФТС России, включение в систему «маркировки» все большего количества товаров, информация об операциях от российских банков, налоговых органов зарубежных стран и отдельно — от стран — участниц СНГ — все это постепенно сделает контроль все более масштабным.

Факт 7. Налоговикам помогут банки

«Немалую, если не главную, роль будут играть банки, ведь именно они знают все приходы и расходы клиентов, — говорит директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. — Безусловно, они могут оказать поддержку в этом вопросе. Ведь сейчас применяются практики, когда в случае необходимости физлицу могут заблокировать счета в случае неуплаты штрафов и по решению суда списать задолженности».

В какой-то степени сотрудничество с банками может быть даже удобно. «Сегодня большинство граждан не занимается самостоятельным оформлением налоговой отчетности, поэтому введение обязанности декларировать расходы может вызвать трудности, — говорит президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин. — Cамо по себе „декларирование расходов“ звучит скорее негативно, так как ассоциируется с лишними и непонятными действиями для граждан. В то же время сейчас достаточно технологий, позволяющих учитывать расходы. Так, можно выгружать данные с банковских приложений — сейчас многие ведут учет своих расходов по карте именно с помощью мобильного банка».

Факт 8. Тени не исчезают даже в полдень

Отслеживать покупки можно только при оплате картами, и есть немало тех, кто не готов полностью отказаться от наличности. В частности, в переменах не заинтересованы продавцы автомобилей. Нередко в автосалонах при оплате картой начисляют дополнительную комиссию.

Кроме того, хотя покупка недвижимости или автомобиля проходит через соответствующие реестры и регистрируется, доказать, какая именно сумма была уплачена за покупку, невозможно. Довольно распространена ситуация, когда официальная цена занижается.

Еще один вариант: оформлять покупки на третьих лиц, имеющих легальные доходы, или вместо договора купли-продажи оформлять дарственную. «Кому надо, сделки спрячет без проблем, — уверен начальник управления аналитики и стратегического маркетинга Промсвязьбанка Николай Кащеев . — Можно закручивать гайки сколько угодно, но люди занимались каким-то „бизнесом“ даже в 1930-е годы».

Допустим, что-то останется в тени навсегда, но очевидно, что можно «засветить» существенную часть доходов и повысить тем самым собираемость налогов. Только вот нужно ли это делать?

Факт 9. Контроль над расходами вторичен

«Европейский банк не будет проводить платеж за дом, пока вы не предоставите документы о том, как вы заработали условный миллион евро. Если вы получили деньги от продажи предыдущей недвижимости, то вас попросят предоставить документальное подтверждение дохода, который позволил ранее эту недвижимость купить», — рассказывает глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин.

По сути, это косвенный контроль над расходами. В него вовлечены нотариусы и юридические фирмы, которые должны проверять источник происхождения средств при любой крупной финансовой трансакции.

Самые низкие показатели теневого сектора экономики именно в тех странах, где контроль за доходами и расходами граждан занимает большое место, обращает внимание Вячеслав Абрамов. Это США, Япония и Китай. Но это вовсе не служит аргументом для введения аналогичного контроля и в России.

«Если эти страны параллельно с проведением реформ по всеобщему декларированию или реализацией мер по контролю над расходами улучшали внутренний инвестиционный климат, они получили положительный эффект, — говорит аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. — Но роль контроля над расходами или доходами сама по себе вторична».

Опыт США: патриотизм и тотальные декларации

«Классический пример всеобщего декларирования доходов и расходов — налоговая система США, — поясняет Евгений Мандрашов. — Декларации обязаны подавать почти все американцы. За исключением разве что бездомных и других категорий малообеспеченных граждан. В США декларацию подают все, кто относится к категории «налоговый резидент». Это прежде всего работающие граждане США, обладатели рабочей визы, а также лица, получающие нетрудовые доходы (алименты, дивиденды, ренту, авторские отчисления)». Но и между ежегодными заполнениями деклараций траты американцев не пропадают из поля зрения налоговиков. «В США Office of the Comptroller of the Currency (Управление по контролю денежного обращения) может „взять на карандаш“ и при трансакциях в 5 000 долларов», — говорит Олег Богданов. Налоговый контроль в США регулируется несколькими законами, перечисляет Людмила Пронина из РАНХиГС. Закон о банковской тайне (1970 год) дает государству возможность контроля операций по любым банковским счетам. С его помощью государство борется с отмыванием денег и использованием секретных счетов, создает «бумажный след» для возможных расследований операций с крупной суммой наличности. Закон о контроле над отмыванием денег придает этому преступлению статус федерального уголовного. Закон «Патриот США» предоставляет беспрецедентные полномочия спецслужбам по сбору необходимой им информации, в том числе по прослушиванию телефонных переговоров и контролю электронной почты. «На практике принудительные меры взыскания задолженности (удержание имущества, арест банковского счета, удержание из зарплаты до 10% и тому подобное) не применяются, пока не будут исчерпаны все возможности обсудить с налогоплательщиком (по почте, телефону, при собеседовании) варианты добровольного внесения причитающихся с него сумм», — говорит Людмила Пронина.

Факт 10. Даже теневые расходы работают на экономику

Финансовые власти нашли не лучший момент для борьбы с теневым сектором экномики. Ведь помимо очевидной проблемы в виде неуплаченных в бюджет налогов «серый» бизнес предлагает и важное решение.

Когда мы говорим о самозанятых, индивидуальных предпринимателях, малом и среднем бизнесе, надо иметь в виду, что полученные доходы редко идут на покупку предметов роскоши или выводятся из страны на счета зарубежных банков. Учитывая, что доходы в стране падают шестой год назад, можно смело предположить, что зарплаты «в конвертах» моментально уходят в легальный сектор экономики в виде потребительских расходов. «Контроль за расходами граждан, относящихся к среднему классу и к малоимущим, которые живут от зарплаты до зарплаты или даже получают пособия по бедности, не имеет смысла, — считает Людмила Пронина. — В целом увеличение расходов граждан стимулирует потребление, а значит, рост экономики».

Было бы полезно, если бы в МЭР задумались не о контроле расходов, а о том, как устранить причины, которые загоняют обычных людей «в тень». «Сложность официального ведения бизнеса или большая налоговая нагрузка такова, что ставит под сомнение целесообразность деятельности вне „тени“, — подсказывает ответ руководитель управления регионального развития ИФК „Солид“ Алексей Клочко. „Невозможно выйти на свет, если свет сжигает“, — говорит Николай Кащеев.

(Почти) факт 11. Контролю над расходами — быть

Пока перспектива всеобщего контроля над расходами неясна. Замдиректора департамента МЭР озвучила намерение властей, но не сообщила никаких деталей: каков порог расходов, подпадающих под декларирование, будут ли проводиться проверки в случае подарков на крупную сумму и пр.

Системы контроля расходов россиян не будут введены завтра, но если правительство о них заговорило, то вскоре может появиться очередной законопроект, считает Вячеслав Абрамов.

»Вопрос экономического роста не стоит на повестке дня, так что налоговый пресс может нарастать и далее», — рассуждает Николай Кащеев.

Факт 12. Контролировать — так по-крупному

Борьбу с неуплатой налогов следует начинать с тех, кто получает нелегальные доходы в особо крупных размерах, считают эксперты.

«У государства есть все механизмы для того, чтобы максимально усложнить жизнь коррупционерам, перекрыв доступ к возможности покупать недвижимость, автомобили, драгоценные изделия, предметы искусства, обязав делать все платежи с определенной суммы в безналичной форме, а банкам — проверять происхождение средств и подтверждать уплату налогов по этим средствам, — говорит Никита Рябинин. — Но для этого нужна политическая воля, ведь эта борьба в первую очередь ударит по интересам коррупционеров».