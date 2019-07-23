Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.23
$
63.39
70.61
70.77
Прогноз
29.07 – 05.08
$
62.74
70.46
Индексы и котировки Brent
64.20
+0.33 Золото
1417.10
–0.03 РТС
1345.48
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
23.07
1.1152
–0.0099
10.07
1.1251
19.07
09.07

Раскрыты данные о недвижимости «грозы российских миллиардеров» 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Состояние главы министерства финансов США Стивена Мнучина, которому подведомственно ведущее «черный список» российской политической и деловой элиты Управление по контролю за иностранными активами, оценивается в 400 миллионов долларов. Об этом во вторник, 23 июля, пишет Forbes.
В частности, как сообщает издание, Мнучин лично или через подконтрольные компании владеет дорогостоящей недвижимостью в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, а также за пределами США.
По сведениям Forbes, главе Минфина принадлежит богато декорированная нью-йоркская квартира стоимостью 29,5 миллиона долларов, помимо которой, Мнучин и его супруга владеют еще не менее чем пятью объектами недвижимости. В их числе земельный участок на Лонг-Айленде стоимостью 13 миллионов долларов и дом аналогичной стоимости в Вашингтоне, а также два особняка в Голливуде (Лос-Анджелес) стоимостью 31 и 12 миллионов долларов соответственно.
В декларации министра указана также компания, владеющая объектами недвижимости в Лос-Анджелесе стоимостью от одного до пяти миллионов долларов. В число зарубежных активов Мнучина входят объекты недвижимости в Шотландии, кроме того, по информации издания, в 2018-м он более чем за десять миллионов долларов продал участок земли в Мексике.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которым руководит Мнучин, известно в России «санкционным черным списком», в который вносятся представители российской политической и бизнес-элиты. Введенные в отношении россиян санкции включают, в частности, заморозку активов на территории США. В этот список вошли семь российских миллиардеров, один из них — предприниматель Олег Дерипаска — в марте 2019-го подал на Минфин США и Стивена Мнучина в суд.
Последние новости
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина Раскрыт способ массовой казни в Чечне Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм
Комментарии
Личный счет , Олег Дерипаска , Стивен Мнучин , Казначейство США , Минфин , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый блэкаут: сколько протянут венесуэльцы3
Минтруд назвал величину прожиточного минимума в РФ2
Европа заявила об угрозах для партнерства с Украиной1
Трамп рассказал, в чем Евросоюз хуже Китая
Минтруд рассчитал прожиточный минимум93
Видео
01:03
Выхода нет. РФ предсказали «взрыв» в 2022 году
Экономика
02:39
Государство заглянет в кошелек россиян
Личный счет
09:16
В России предложили пересмотреть статус пива
Компании
00:41
«Мы до 2022 года уже не дотянем»
Экономика
02:22
Орешкин оценил интеграцию России и Белоруссии
Экономика
01:21
Россиянам осложнят доступ к дополнительному доходу
Личный счет Рынки
01:01
Подсчитаны россияне с зарплатой больше миллиона
Личный счет
01:24
«Палки в колеса»: кто срывает «Северный поток-2»
Экономика Статьи
02:40
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Экономика
01:57
Украина обложила пошлинами газ и топливо из России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть