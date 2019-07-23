Раскрыты данные о недвижимости «грозы российских миллиардеров»

Состояние главы министерства финансов США Стивена Мнучина , которому подведомственно ведущее «черный список» российской политической и деловой элиты Управление по контролю за иностранными активами, оценивается в 400 миллионов долларов. Об этом во вторник, 23 июля, пишет Forbes.

В частности, как сообщает издание, Мнучин лично или через подконтрольные компании владеет дорогостоящей недвижимостью в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, а также за пределами США.

По сведениям Forbes, главе Минфина принадлежит богато декорированная нью-йоркская квартира стоимостью 29,5 миллиона долларов, помимо которой, Мнучин и его супруга владеют еще не менее чем пятью объектами недвижимости. В их числе земельный участок на Лонг-Айленде стоимостью 13 миллионов долларов и дом аналогичной стоимости в Вашингтоне, а также два особняка в Голливуде (Лос-Анджелес) стоимостью 31 и 12 миллионов долларов соответственно.

В декларации министра указана также компания, владеющая объектами недвижимости в Лос-Анджелесе стоимостью от одного до пяти миллионов долларов. В число зарубежных активов Мнучина входят объекты недвижимости в Шотландии, кроме того, по информации издания, в 2018-м он более чем за десять миллионов долларов продал участок земли в Мексике.