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Названа стоимость страхования жилья от ЧС в регионах 

360tv.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: ТАСС
Стоимость добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) будет равняться в регионах примерно 300 рублей в год. Об этом рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс в интервью газете «Известия».
«Согласно предварительным расчетам, в регионах стоимость страхования жилья от ЧС будет составлять примерно 300 рублей в год. Страховые компании будут заключать договоры страхования, а для того чтобы система была устойчивой, все они будут отдаваться в перестрахование в Российскую национальную перестраховочную компанию», — рассказал Юргенс.
По его словам, цель создания фонда национального перестраховщика в том, чтобы тариф для тех территорий, которые в наибольшей степени подвержены ЧС (таким, как например, наводнения) не был слишком высоким.
Причина ввода нового порядка в том, чтобы компенсации за пострадавшее от чрезвычайных ситуаций имущество выплачивались страховыми компаниями, а не из резервного фонда президента или же из бюджета.
Уже определены регионы, где первоначально будет опробован данный вид страхования. Ими стали Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Свердловская, Тверская, Тюменская, Белгородская, Новосибирская и Омская области, а также Пермский край.
Тем самым начнут реализовываться нормы вступающего в силу 4 августа закона, который предполагает развитие нового вида страхования жилья, что, в свою очередь, особенно актуально для тех регионов, которые подвержены природным катаклизмам.
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Личный счет , Недвижимость , Игорь Юргенс , газета "Известия"
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