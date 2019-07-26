Названа стоимость страхования жилья от ЧС в регионах

Стоимость добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) будет равняться в регионах примерно 300 рублей в год. Об этом рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс в интервью газете «Известия».

«Согласно предварительным расчетам, в регионах стоимость страхования жилья от ЧС будет составлять примерно 300 рублей в год. Страховые компании будут заключать договоры страхования, а для того чтобы система была устойчивой, все они будут отдаваться в перестрахование в Российскую национальную перестраховочную компанию», — рассказал Юргенс.

По его словам, цель создания фонда национального перестраховщика в том, чтобы тариф для тех территорий, которые в наибольшей степени подвержены ЧС (таким, как например, наводнения) не был слишком высоким.

Причина ввода нового порядка в том, чтобы компенсации за пострадавшее от чрезвычайных ситуаций имущество выплачивались страховыми компаниями, а не из резервного фонда президента или же из бюджета.

Уже определены регионы, где первоначально будет опробован данный вид страхования. Ими стали Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Свердловская, Тверская, Тюменская, Белгородская, Новосибирская и Омская области, а также Пермский край.

Тем самым начнут реализовываться нормы вступающего в силу 4 августа закона, который предполагает развитие нового вида страхования жилья, что, в свою очередь, особенно актуально для тех регионов, которые подвержены природным катаклизмам.