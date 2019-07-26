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Россиянам официально разрешат привлекать средства с использованием краудфандинга 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Россиянам могут разрешить официально привлекать средства с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ. Соответствующий закон Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании 26 июля.
Закон, принятый Госдумой 24 июля, предусматривает регулирование все отношений по привлечению инвестиций юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (ИП) с помощью инвестиционных платформ. В частности, документ определяет правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ по организации розничного финансирования (краудфандинга).
Российские компании и индивидуальные предприниматели смогут привлекать деньги граждан, ИП и юридических лиц. Размер собственных средств оператора платформы должен составлять не менее пяти миллионов рублей. Реестр операторов инвестиционных платформ будет вести Центробанк.
Неквалифицированные инвесторы, кроме ИП, смогут вкладывать в течение одного года не более 600 тысяч рублей в рамках всех платформ в России.
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Комментарии5
Личный счет , Госдума , Совет Федерации , Центральный банк России
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