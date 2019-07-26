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Коллекторам запретили выбивать долги за ЖКХ 

Lenta.ru + ещё 21 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать коллекторам долги россиян за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий документ размещен в пятницу, 26 июля, на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в статьи 155 и 162 жилищного кодекса РФ и статью 1 федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
Закон запрещает передавать просроченную задолженность граждан для взыскания третьим лицам — в том числе, кредитным организациям, коллекторским агентствам и частным лицам, которые профессионально занимаются взысканием.
При этом управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы и другие профессиональные игроки рынка ЖКУ остаются вправе взыскивать просроченные долги через суд. Кроме того, в случае смены коммунального оператора (управляющей компании, ресурсопоставляющей организации, ТСЖ и т.д.) долги граждан могут передаваться от прежней компании к новой.
С инициативой о запрете привлекать коллекторов к взысканию коммунальных долгов в марте 2019-го выступила депутат Госдумы Ирина Яровая. Мера была предложена с целью оградить граждан от злоупотреблений и нарушения прав и законных интересов со стороны профессиональных взыскателей.
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Комментарии
Личный счет , Ирина Яровая , Владимир Путин , Госдума
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