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Спасение заемщиков: почему исчезнут кредиты под залог жилья 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Микрофинансовым организациям (МФО) запретят выдавать гражданам потребительские кредиты под залог жилья. Совет Федерации поддержал такой закон. Теперь МФО не смогут отбирать у граждан квартиры за долги. Эксперты приветствуют эту инициативу. Впрочем, коллекторы предупреждают, что запрет не приведет к тому, что нарушения на рынке прекратятся.
Совет Федерации поддержал закон о запрете выдачи микрозаймов под залог жилья. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, закон запрещает выдачу займов под залог жилья или долей на имущество.
Таким образом, МФО не смогут отбирать у граждан квартиры за долги.
«К сожалению, сложилась такая ситуация, что появился целый бизнес, когда займы выдают под залог жилья, под высокие проценты, а когда граждане не могут обслуживать такие займы, у них забирали последнее жилье», — сказал депутат.
По его словам, закон исключит возможность возникновения таких ситуаций.
Кроме того, закон вводит более жесткие требования к капиталу микрофинансовых организаций. Сегодня такую организацию можно создать с капиталом в 10 тысяч рублей, а согласно документу увеличиваются требования до 5 млн рублей.
При этом увеличение будет поэтапным: по 1 млн в год — до 2024 года. Также не смогут быть руководителями таких организаций люди с криминальным прошлым.
Для всех видов микрофинансовых организаций вводятся дополнительные возможности по идентификации клиентов — это позволит избежать случаев, когда займы берутся на чужие паспорта.
Как подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин,
недопустимо, когда человек теряет свое единственное жилье из‑за того, что взял микрокредит.
О том, что возможно будет введен запрет выдачи потребительских займов под залог жилья, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла еще в апреле. Она объясняла это необходимостью предотвращения мошенничества с недвижимостью. Ее поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Человек, когда находится в тяжелейшей финансовой ситуации, он не читает, он не думает, ему срочно надо решить эту проблему. Люди просто без жилья остаются, единственного жилья, а там дети, семьи. Надо просто ввести на это запрет», — говорила Матвиенко.
Она заявляла тогда, что к разработке документа нужно преступить немедленно. После этого она и несколько членов парламента внесли законопроект в Госдуму.
Опрошенные «Газетой.Ru» поддерживают инициативу о запрете выдавать ссуды под залог жилья.
Руководитель контроля качества НЮС «Амулекс» Нурида Ибрагимова отмечает, что принимаемые меры, несомненно, улучшат условия для заемщиков, не понимающих последствий подписания договоров займа под залог недвижимости.
«Такого рода сделки вполне законны, в связи с чем и проигрываются в судах иски об оспаривании сделок к таким кредиторам, как бы ни было очевидно недобросовестное поведение МФО. По документам в большинстве случаев все оформлено в рамках закона», — говорит эксперт.
Соответственно, после принятия закона и должно снизится и количество обездоленных от подобных схем сделок, отмечает Нурида Ибрагимова.
Впрочем, как прокомментировал «Газете.Ru» президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, мера эта является избыточной.
«К сожалению, любая инициатива идет от слова «запрет». Если что-то будет запрещено, то и нарушения на этом рынке прекратятся. Однако, как показывает опыт, запрет ничего не решает, а лишь тормозит развитие рынка и экономики в целом», — отметил он.
По его словам, если говорить о запрете на выдачу займов под залог недвижимости, то последние меры по ограничению начисления штрафов и процентов свели на нет возможность физическому лицу лишиться недвижимости.
«Однако здесь речь идет о компаниях, подконтрольных регулятору. Если же речь идет о тех, кто вносит изменения в договор после подписания, кто сразу включаем в пакет документов отступное, то логично начать массово бороться с такими конторами, не распространяя запрет на весь рынок микрофинансирования. Интересно отметить, что такие ужасающие случаи встречаются на «нелегальном» рынке», — добавялет он.
Кроме того, надо понимать, что займ под залог недвижимости довольно специфичный продукт — как правило, сумма среднего займа превышает несколько миллионов, а заемщик является индивидуальным предпринимателем.
При этом доля просрочки по таким продуктам (взятым у МФО, находящихся в реестре официальных кредиторов) минимальная, добавляет он.
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Комментарии1
Личный счет , Недвижимость , Статьи , Валентина Матвиенко , Эльвира Набиуллина , Эльман Мехтиев , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации , Центральный банк России , Газета.Ru
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