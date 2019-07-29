За что россиян могут лишить пенсии

Пенсионном фонде России. Пенсии порой переплачивают и заставляют возвращать. Об этом, а также о том, как этого избежать, «Российской газете» рассказали

Переплата пенсии и необходимость возвращать излишки могут возникнуть, например, по достижении совершеннолетия трудоспособным получателем пенсии по потере кормильца.

Впрочем, этот тип пенсии платится до 23 лет, если получатель очно обучается где-либо. Если обучение завершается до наступления этого возраста, выплаты прекращаются.

«Информацию о прекращении обучения обязаны представлять сами получатели пенсии, о чем они дают письменное обязательство при назначении пенсии», — напомнили в фонде.

Также размер пенсии может уменьшиться, к примеру, если иждивенец, за которого была установлена прибавка, скончался. Ныне наличие одного иждивенца увеличивает фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности (5,3 тысячи рублей в 2019 году) до 7,1 тысячи, двух — до 8,8 тысячи, трех — до 10,6 тысячи.

Через три дня, с 1 августа, пенсии примерно 10 миллионов россиян станут больше автоматически. Это произойдет в рамках ежегодного перерасчета выплат тем пенсионерам, которые работают официально.