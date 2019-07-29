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За что россиян могут лишить пенсии 

Рамблер + ещё 18 1 час назад
Пенсии порой переплачивают и заставляют возвращать. Об этом, а также о том, как этого избежать, «Российской газете» рассказали в Пенсионном фонде России.
Переплата пенсии и необходимость возвращать излишки могут возникнуть, например, по достижении совершеннолетия трудоспособным получателем пенсии по потере кормильца.
Впрочем, этот тип пенсии платится до 23 лет, если получатель очно обучается где-либо. Если обучение завершается до наступления этого возраста, выплаты прекращаются.
«Информацию о прекращении обучения обязаны представлять сами получатели пенсии, о чем они дают письменное обязательство при назначении пенсии», — напомнили в фонде.
Также размер пенсии может уменьшиться, к примеру, если иждивенец, за которого была установлена прибавка, скончался. Ныне наличие одного иждивенца увеличивает фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности (5,3 тысячи рублей в 2019 году) до 7,1 тысячи, двух — до 8,8 тысячи, трех — до 10,6 тысячи.
Через три дня, с 1 августа, пенсии примерно 10 миллионов россиян станут больше автоматически. Это произойдет в рамках ежегодного перерасчета выплат тем пенсионерам, которые работают официально.
Комментарии169
Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ , "Российская газета"
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