Qiwi прокомментировала идею ввести запрет на анонимное пополнение кошельков

Влияние запрета на анонимное пополнение электронных кошельков на бизнес одного из крупнейших игроков на этом рынке Qiwi будет незначительным, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Владельцы анонимных электронных кошельков "Яндекс. Деньги" , Qiwi и других не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Пополнить кошелек можно будет через банковский счет. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе 26 июля одобрил Совет Федерации

"Если смотреть с точки зрения оборота, подавляющее большинство пользователей в нашей экосистеме являются идентифицированными. К тому же, закон вступит в силу через год — к этому времени можно исключить даже незначительное негативное влияние", — заявили в Qiwi.

Вместе с тем, как подчеркнули в компании, цель этих поправок неясна: анонимный кошелек — самый лёгкий способ для людей, привыкших к наличным, чтобы попробовать банковские услуги.

"Кроме того, на рынке существует масса бизнес-моделей, для который пополнение анонимного электронного средства платежа наличными — единственный приемлемый способ работы с клиентами, например, транспортные и подарочные карты", — обратили внимание в Qiwi.

Анонимные электронные кошельки и так имели ограниченный функционал, считают в компании: они жёстко лимитированы по суммам, их баланс не может превышать 15 тысяч рублей, а общая сумма операций в месяц — не более 40 тысяч рублей. Также действует лимит на типы платежей, которые можно совершать с анонимных кошельков: это только оплата в пользу российских юридических лиц. Кроме того, с прошлого года с анонимных кошельков запретили снимать наличные.