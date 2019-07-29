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Qiwi прокомментировала идею ввести запрет на анонимное пополнение кошельков 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Влияние запрета на анонимное пополнение электронных кошельков на бизнес одного из крупнейших игроков на этом рынке Qiwi будет незначительным, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Владельцы анонимных электронных кошельков "Яндекс. Деньги", Qiwi и других не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Пополнить кошелек можно будет через банковский счет. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе 26 июля одобрил Совет Федерации.
"Если смотреть с точки зрения оборота, подавляющее большинство пользователей в нашей экосистеме являются идентифицированными. К тому же, закон вступит в силу через год — к этому времени можно исключить даже незначительное негативное влияние", — заявили в Qiwi.
Вместе с тем, как подчеркнули в компании, цель этих поправок неясна: анонимный кошелек — самый лёгкий способ для людей, привыкших к наличным, чтобы попробовать банковские услуги.
"Кроме того, на рынке существует масса бизнес-моделей, для который пополнение анонимного электронного средства платежа наличными — единственный приемлемый способ работы с клиентами, например, транспортные и подарочные карты", — обратили внимание в Qiwi.
Анонимные электронные кошельки и так имели ограниченный функционал, считают в компании: они жёстко лимитированы по суммам, их баланс не может превышать 15 тысяч рублей, а общая сумма операций в месяц — не более 40 тысяч рублей. Также действует лимит на типы платежей, которые можно совершать с анонимных кошельков: это только оплата в пользу российских юридических лиц. Кроме того, с прошлого года с анонимных кошельков запретили снимать наличные.
"В любом случае использование анонимного кошелька для государства гораздо более прозрачно, чем использование наличных, поэтому запрет на внесение наличных, по нашему мнению — это шаг назад, к операциям в серой зоне", — заключили в компании.
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Личный счет , Яндекс.Деньги , Совет Федерации , Qiwi , РИА Новости
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