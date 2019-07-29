В России разработали стандарт «умных» счетчиков

Центр компетенций НТИ «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» в Сколтехе при участии технического комитета «Кибер-физические системы» разработал проект предварительного национального стандарта, позволяющий создать единую систему учета ресурсов ЖКХ с помощью «умных» приборов, сообщает пресс-служба Российской венчурной компании

«Стандарт OpenUNB позволяет организовать радиоканалы между большим количеством передающих информацию устройств и сетевыми шлюзами. Одна из наиболее перспективных сфер его использования — «умные» приборы учета для жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день в сегменте «умных» приборов представлен целый ряд отечественных и международных производителей, которые предлагают свои уникальные протоколы радиосвязи для передачи данных о потреблении воды, газа или электричества конечными пользователями.

«Однако значительным барьером для развития этого рынка является то, что данные протоколы несовместимы между собой — это создает серьезные трудности при построении сложных систем учета и контроля в ЖКХ с использованием оборудования от разных поставщиков, а также влечет дополнительные затраты управляющих компаний на приобретение базовых станций и другого специализированного радиооборудования», — отмечают в пресс-службе компании.

Разработанный стандарт поможет объединить «умные» счетчики в единую систему.