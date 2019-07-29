Эксперт прокомментировал данные Росстата о бедности россиян

Георгий Остапкович. Делать выводы о росте уровня бедности по итогам данных за первый квартал преждевременно, считает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ

В комментарии РИА «Новости» Остапкович заявил, что первый квартал года всегда является самым низкодоходным.

«Например, в 2015, 2016 и 2017 годах уровень бедности по итогам первых кварталов составлял выше 15%, хотя потом не превышал этот показатель», — отметил Остапкович.

По словам эксперта, на показатели также повлиял рост величины прожиточного уровня на 7,12%, который превысил показатель инфляции, в годовом выражении составивший 5,2%.

«Грубо говоря, если бы прожиточный минимум подняли на уровень инфляции, мы имели бы совсем иные данные, примерно соответствующие первому кварталу 2018 года», — сказал он.

Остапкович отметил, что по годовым показателям 2018 года около 2 млн человек смогли подняться над чертой бедности, уровень бедности к концу года стал ниже 10%, хотя еще в январе составлял 13,9%, а в целом за год составил 12,6%.