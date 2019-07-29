Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.51
$
63.60
71.30
70.80
Прогноз
05.08 – 12.08
$
63.04
70.17
Индексы и котировки Brent
63.64
–0.17 Золото
1421.22
+0.05 РТС
1353.61
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
29.07
1.1142
–0.0116
15.07
1.1258
25.07
15.07
03.07

Эксперт прокомментировал данные Росстата о бедности россиян 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Делать выводы о росте уровня бедности по итогам данных за первый квартал преждевременно, считает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
В комментарии РИА «Новости» Остапкович заявил, что первый квартал года всегда является самым низкодоходным.
«Например, в 2015, 2016 и 2017 годах уровень бедности по итогам первых кварталов составлял выше 15%, хотя потом не превышал этот показатель», — отметил Остапкович.
По словам эксперта, на показатели также повлиял рост величины прожиточного уровня на 7,12%, который превысил показатель инфляции, в годовом выражении составивший 5,2%.
«Грубо говоря, если бы прожиточный минимум подняли на уровень инфляции, мы имели бы совсем иные данные, примерно соответствующие первому кварталу 2018 года», — сказал он.
Остапкович отметил, что по годовым показателям 2018 года около 2 млн человек смогли подняться над чертой бедности, уровень бедности к концу года стал ниже 10%, хотя еще в январе составлял 13,9%, а в целом за год составил 12,6%.
Ранее Росстат представил данные, согласно которым уровень бедности в России в I квартале 2019 года вырос до 14,3% по сравнению с 13,9% в I квартале 2018 года. Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года увеличилась на 0,5 млн человек по сравнению с I кварталом 2018 года и составила 20,9 млн человек.
Комментарии6
Личный счет , Георгий Остапкович , Росстат , ВШЭ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Фальшивая квитанция»: как не стать жертвой мошенников при уплате налогов?
Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля3
В партии Зеленского «повысили» прожиточный минимум
В США восхитились системой сбора налогов в РФ103
Россияне обеднели62
Видео
00:25
Россия поборется с США за Китай
Экономика
00:52
Москва и Минск не могут договориться
Личный счет
00:50
А денежки сюда: анонимов лишат кошельков
Личный счет Статьи
00:36
Украинцы скупают российское жилье
Недвижимость
08:43
Готова ли Европа перекрыть «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:19
«Я им говорил»: Трамп пригрозил Макрону
Экономика
02:11
Изгнание россиян: почему Юрмала опустела
Недвижимость Статьи
00:33
«Пальма» выросла: россиян оставят без сладкого
Экономика Статьи
00:53
Доллару предсказали худший сценарий
Рынки
00:23
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение