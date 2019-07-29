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«Фальшивая квитанция»: как не стать жертвой мошенников при уплате налогов? 

Рамблер 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Жители России жалуются, что получают фальшивые квитанции об уплате налогов. Как не стать жертвой мошенников разбирался «Life».
По данным издания, несколько случаев получения подложных квитанцией индивидуальными предпринимателями зафиксированы в Свердловской области.
В поддельных квитанциях мошенники указывают реквизиты расчётного счёта, открытого в коммерческом банке. А после зачисления средства обычно моментально выводятся на счета фирм-однодневок с дальнейшим обналичиванием.
Эксперты в комментариях «Life» отметили, что сама возможность рассылать фальшивые платёжные документы возникает чаще всего после утечек данных из различных баз: собственников жилья, ФНС, ГИБДД, страховщиков.
«Платёжные документы делаются максимально похожими на оригиналы, однако неточности всегда остаются и их легко обнаружить, просто внимательно прочитав содержимое полученного документа», — пояснил изданию аналитик ИК "Фридом финанс" Евгений Миронюк.
Он также отметил, что избежать опасности стать жертвой мошенников можно, оплачивая коммунальные услуги, налоги, другие платежи через портал госуслуг или на официальных сайтах. При этом крайне сложно будет вернуть деньги, если они попали на счета мошенников.
Главное отличие фальшивых квитанций от направляемых налоговыми органами заключается в реквизитах счёта, рассказал юрист юридического бюро "Падва и Эпштейн" Ярослав Петрык.
«В соответствии со ст. 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налоги, сборы, страховые взносы, иные обязательные платежи зачисляются на счета органов Федерального казначейства. Именно Управление Федерального казначейства указывается в качестве получателя в квитанциях, прилагающихся к подлинным налоговым уведомлениям. В графе "Банк получателя" должно быть указано Главное управление Банка России по соответствующему субъекту федерации», — пояснил он.
Комментарии
Личный счет , Федеральная налоговая служба , Федеральное казначейство , ГИБДД , Центральный банк России
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