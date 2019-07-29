Эксперты обратили внимание на новый способ кибермошенничества

Специалисты по кибербезопасности предупредили о новом способе кражи денег с кредитных карт, который используют хакеры на пространствах Сети. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным издания, на фальшивые домены Google загружаются хакерские программы. Трафик, передающийся с этих адресов, скрывается с помощью интернационализованных доменных имен, в которых содержатся символы национальных алфавитов.

Эксперты напомнили, что большая часть порталов уязвима перед атаками кибермошенников. Поэтому рекомендуется использовать новейшие антивирусные программы, дабы обезопасить и себя, и свои деньги.