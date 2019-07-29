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Эксперты обратили внимание на новый способ кибермошенничества 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты по кибербезопасности предупредили о новом способе кражи денег с кредитных карт, который используют хакеры на пространствах Сети. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, на фальшивые домены Google загружаются хакерские программы. Трафик, передающийся с этих адресов, скрывается с помощью интернационализованных доменных имен, в которых содержатся символы национальных алфавитов.
Эксперты напомнили, что большая часть порталов уязвима перед атаками кибермошенников. Поэтому рекомендуется использовать новейшие антивирусные программы, дабы обезопасить и себя, и свои деньги.
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Личный счет , Google
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