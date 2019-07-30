Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.25
$
63.54
70.60
70.79
Прогноз
05.08 – 12.08
$
64.50
71.21
Индексы и котировки Brent
64.30
+0.03 Золото
1427.66
+0.07 РТС
1354.21
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
30.07
1.1143
–0.0068
16.07
1.1211
26.07
16.07
04.07

Опрос: россияне продолжают копить и экономить 

Банки.ру + ещё 4 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сберегательное поведение характерно для 68% россиян. Они, кроме того, считают что необходимо сокращать повседневные расходы. Это выяснил в своем опросе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«В сравнении с июньским периодом остается стабильной доля россиян, ориентированных на сберегательное поведение (68%) — они считают необходимым сократить повседневные расходы в этих целях. Напротив, быстрее потратить зар­плату или пенсию считают целесообразным 23% опрошенных. В марте 2019 года эта доля составляла 20%», — говорится в сообщении.
Возможность размещения свободных средств на счету банковского вклада сегодня считают оптимальным 46% граждан. О том, что лучше забрать деньги из банка, говорят 32% опрошенных.
Однако более 70% россиян считают, что в настоящее время нельзя рассматривать вопрос о получении крупных займов. Противоположного мнения придерживаются 14%.
Нынешнее время как благоприятное для крупных покупок оценивают 24% россиян. Более половины опрошенных так не считают.
Индексы потребительского и кредитного доверия россиян постепенно укрепляют позиции с начала этого года. Июльские значения показателей превосходят результаты аналогичных периодов в 2015—2016 годы, но отстают от уровня 2014 года.
Банки.ру: последние новости
Некоторые банки готовы прощать клиентам удержанные средства на мелкие суммы Металлинвестбанк запустил платежный сервис Google Pay для клиентов с картами Visa Уровень бедности в России вырос в начале года
Комментарии
Личный счет , ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США захотели сильнее ударить по экономике России85
Генпрокуратура проверит пенсионные фонды1
Атака на рубль: от Трампа требуют новых санкций5
Без нотариуса: продать квартиру стало проще3
Банки стали прощать долги россиянам3
Видео
00:25
Россия поборется с США за Китай
Экономика
03:20
Лето испорчено: Грузия считает убытки
Экономика Компании
00:36
В торговой войне США и Китая Россия победила
Экономика Статьи
00:52
Москва и Минск не могут договориться
Личный счет
00:50
А денежки сюда: анонимов лишат кошельков
Личный счет Статьи
00:36
Украинцы скупают российское жилье
Недвижимость
08:43
Готова ли Европа перекрыть «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:19
«Я им говорил»: Трамп пригрозил Макрону
Экономика
02:11
Изгнание россиян: почему Юрмала опустела
Недвижимость Статьи
00:33
«Пальма» выросла: россиян оставят без сладкого
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение