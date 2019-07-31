ПФР проведет перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Пенсионный фонд России проведет перерасчет страховых выплат работающим пенсионерам за 2018 год.

«С 1 августа Пенсионный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Он коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы», — сообщается на сайте ПФР.

Перерасчет будет зависеть от размера заработной платы пенсионера, чем она выше, тем больше прибавка в пенсии.

Максимальный размер прибавки составит 261,72 рубля.

Перерасчет страховых пенсий коснется около 14 млн пенсионеров. На эти цели из бюджета ПФР выделят более 10,6 млрд рублей.

Также ПФР планирует увеличить с 1 августа размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты.

Перерасчет пенсионных накоплений коснется около 500 тысяч человек.

Их ежемесячные пенсии будут увеличены с учетом корректирующего коэффициента. Для накопительной пенсии он составит 4,9%, для срочной пенсионной выплаты, которую получают участники государственной программы софинансирования пенсионных накоплений, коэффициент составит 5,1%.