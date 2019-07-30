В пользу бедных: как пересчитают прожиточный минимум

Дмитрий Медведев утвердил новый порядок расчета прожиточного минимума пенсионеров. В результате нельзя будет необоснованно занижать его при расчете дополнительных выплат. При этом региональный прожиточный минимум будет рассчитываться исходя из ситуации в регионе и по стране.

В России утвердили единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина.

Величина социальных выплат будет рассчитываться на основе данных о прожиточном минимуме пенсионера в регионе и по стране — за первый и второй кварталы, а также с учетом ситуации в конкретном субъекте. Именно эти показатели будут влиять на размер добавок к пенсиям.

«Подписанный документ определяет порядок расчёта социальных доплат к пенсиям в регионах. На прошедшем заседании правительства мы с вами говорили на эту тему. Было выделено 4,3 млрд рублей на выравнивание доходов неработающих пенсионеров в 13 регионах», — прокомментировал Медведев документ на совещании с вице-премьерами.

Предполагается, что схема расчета социальных выплат, установленная на очередной финансовый год, не позволит чиновникам необоснованно занижать величину прожиточного минимума пенсионеров при расчете дополнительных выплат, объяснил глава правительства.

По его словам, это приведёт к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров.

Размер социальных доплат пенсионерам связан с уровнем прожиточного минимума в регионе. В 2019 году прожиточный минимум пенсионера в целом по стране составил 8,8 тыс. рублей, в прошлом — 8,4 тыс. рублей.

Приказ о пересчете доплат к пенсиям в России вступил в силу 26 мая. В нем министерство труда и социальной защиты России уточнило правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсиям.

Указывалось, что если пенсия не дотягивает до прожиточного минимума в регионе, то выплачивается надбавка. Именно по новой схеме в этом году должны проиндексировать все пенсии, которые ниже прожиточного минимума.

Пересчет социальных доплат самым бедным пенсионерам поручил произвести президент России Владимир Путин . Об этом он говорил в феврале в послании Федеральному собранию. До этого пенсионеры жаловались, что после индексации пенсий в январе обещанного повышения на 7,05% они так и не дождались.

«В качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем: в этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили ее», — рассказал 20 февраля президент страны Владимир Путин.

Он отметил, что многие пенсионеры из-за этого почувствовали себя обманутыми.

Как заявляли в Пенсионном фонде, перерасчет пенсий по новой схеме коснется 12% неработающих пенсионеров. На это потребуются дополнительные 120 млрд рублей в 2019-2024 годах.

Между тем во вторник, 30 июля, Росстат назвал среднюю пенсию по стране в июне. Ее размер составил 14 тыс. 168 рублей, говорится в докладе «Социально-экономическое положение страны».

При этом реальный размер назначенных пенсий в России с поправкой на инфляцию по итогам первого полугодия 2019 года вырос всего лишь на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил Росстат.

В мае в Счетной палате России подсчитали, что среднероссийский пенсионер может потратить на свою жизнь не более 200 рублей в день. Получая пенсию в 14 тыс. руб. после вычета обязательных расходов на оплату жилья и покупку медикаментов у пенсионера остается не более 6 тыс. рублей в месяц на питание, отмечала в интервью РИА «Новости» аудитор СП Светлана Орлова