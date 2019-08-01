Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.78
$
63.60
70.46
70.68
Прогноз
05.08 – 12.08
$
64.50
71.21
Индексы и котировки Brent
64.27
–0.16 Золото
1405.22
+0.05 РТС
1343.79
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
01.08
1.1039
–0.0185
17.07
1.1224
29.07
18.07
07.07

Банки ударили по валютным счетам россиян 

Рамблер 1 час назад
Российские банки начали взимать плату за возможность держать евро на счету. А в ЦБ обсуждают возможность ввести ограничения на валютные вклады, разрешив держать их только квалифицированным инвесторам. К чему готовиться вкладчикам, привыкшим хранить деньги в иностранной валюте, разбиралась «Газета.Ru».
По данным издания, с 1 августа один из банков вводит ежемесячную комиссию за ведение текущих счетов физических лиц в евро, что делается в России впервые. При этом ставки по вкладам в евро в большинстве российских банков уже давно находятся на крайне низком уровне — от 0,01 до 0,4% — в государственных и до 0,6% — в коммерческих. В свою очередь доходность по вкладам в рублях в российских банках сейчас колеблется от 5 до 8%.
По данным финансовых аналитиков, опрошенных изданием, в настоящее время валютные вклады не пользуются большой популярностью у населения, так как они не обеспечивают привлекательную доходность. А для банков увеличение доли валютных вкладов (и валютных пассивов) означает рост отчислений в фонд обязательных резервов, которые кредитные учреждения обязаны формировать в Банке России.
Решение банков о том, чтобы клиенты им доплачивали за вклады в евро, не удивительно в условиях настоящей реальности, считает финансовый директор Росгосстрахбанка Анна Гольдина.
По ее словам, Европейский центробанк проводит политику количественного смягчения в отношении своих ставок — сейчас они находятся около нуля, и их повышение в ближайшее время видится маловероятным. Российские же банки вынуждены ограничивать приток средств в депозиты и счета в евро, ввиду отсутствия тех ниш, куда можно направить эти средства, поясняет эксперт.
Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Мария Зинина также отметила, что спрос на кредиты в евро в России сейчас очень низок, поэтому банкам и не нужен приток средств в этой валюте.
Введению отрицательных ставок и общему снижению ставок на вклады в иностранной валюте, по данным газеты, способствует и провозглашение правительством России курса на дедолларизацию экономики. Причем под термином дедолларизация понимается не только отказ от доллара, но и максимальный «отход» от иностранной валюты вообще.
Более того, недавно на одной из закрытых встреч руководства Центробанка с участниками финансового рынка обсуждалась идея перевести валютные депозиты в разряд инвестиционных инструментов и дать доступ к ним только имеющим статус квалифицированного инвестора, то есть имеющего активы на сумму не менее 6 млн рублей, отмечается в статье.
Между тем, по данным издания, объем валютных вкладов в России растет. На 1 мая 2019 года из общей суммы вкладов населения в 28,8 трлн рублей около 20% приходилось на депозиты в иностранных валютах. С начала года их объем вырос на $6,2 млрд и достиг $94,1 млрд, что является максимальным значением с июля 2017 года.
В свою очередь директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев рассказал ранее принадлежащему Григорию Березкину РБК, что процесс перехода на национальные валюты в торговых расчетах идет, но тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов. По словам чиновника, более широкое использование нацвалют поддерживается Евросоюзом и Китаем, однако, чтобы полностью уйти от доллара потребуется перестройка всей мировой финансовой системы.
Комментарии243
Личный счет , Видео , Статьи , Григорий Березкин , Дмитрий Тимофеев , ЕС , Правительство РФ , Минфин , Центральный банк России , ЕЦБ , Газета.Ru , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Японцы отказались добывать российский газ
Проект «РусАла» сочли угрозой для США2
ВТБ снизил ипотечные ставки1
В России стало больше невыездных должников1
В платежках ЖКХ появится новая графа4
Видео
03:12
Сбербанк уходит из Турции
Компании
05:10
Почему Россия прощает долги другим странам
Экономика
01:00
Банки ударили по валютным счетам россиян
Личный счет Статьи
02:43
Россия отказала «Нафтогазу»
Компании
01:59
Россия заплатила Украине за испорченную «Дружбу»
Экономика Компании
03:59
Удар по РФ: США приняли решение по «Северному потоку — 2»
Экономика Компании
00:41
Впервые за 10 лет: решение ФРС по ставке
Экономика
02:15
Украина хочет обнулить свои долги перед РФ
Экономика Статьи
00:25
Россия поборется с США за Китай
Экономика
01:53
Украинская гривна рекордно подорожала
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение