Банки ударили по валютным счетам россиян

Российские банки начали взимать плату за возможность держать евро на счету. А в ЦБ обсуждают возможность ввести ограничения на валютные вклады, разрешив держать их только квалифицированным инвесторам. К чему готовиться вкладчикам, привыкшим хранить деньги в иностранной валюте, разбиралась «Газета.Ru».

По данным издания, с 1 августа один из банков вводит ежемесячную комиссию за ведение текущих счетов физических лиц в евро, что делается в России впервые. При этом ставки по вкладам в евро в большинстве российских банков уже давно находятся на крайне низком уровне — от 0,01 до 0,4% — в государственных и до 0,6% — в коммерческих. В свою очередь доходность по вкладам в рублях в российских банках сейчас колеблется от 5 до 8%.

По данным финансовых аналитиков, опрошенных изданием, в настоящее время валютные вклады не пользуются большой популярностью у населения, так как они не обеспечивают привлекательную доходность. А для банков увеличение доли валютных вкладов (и валютных пассивов) означает рост отчислений в фонд обязательных резервов, которые кредитные учреждения обязаны формировать в Банке России.

Решение банков о том, чтобы клиенты им доплачивали за вклады в евро, не удивительно в условиях настоящей реальности, считает финансовый директор Росгосстрахбанка Анна Гольдина.

По ее словам, Европейский центробанк проводит политику количественного смягчения в отношении своих ставок — сейчас они находятся около нуля, и их повышение в ближайшее время видится маловероятным. Российские же банки вынуждены ограничивать приток средств в депозиты и счета в евро, ввиду отсутствия тех ниш, куда можно направить эти средства, поясняет эксперт.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Мария Зинина также отметила, что спрос на кредиты в евро в России сейчас очень низок, поэтому банкам и не нужен приток средств в этой валюте.

Введению отрицательных ставок и общему снижению ставок на вклады в иностранной валюте, по данным газеты, способствует и провозглашение правительством России курса на дедолларизацию экономики. Причем под термином дедолларизация понимается не только отказ от доллара, но и максимальный «отход» от иностранной валюты вообще.

Более того, недавно на одной из закрытых встреч руководства Центробанка с участниками финансового рынка обсуждалась идея перевести валютные депозиты в разряд инвестиционных инструментов и дать доступ к ним только имеющим статус квалифицированного инвестора, то есть имеющего активы на сумму не менее 6 млн рублей, отмечается в статье.

Между тем, по данным издания, объем валютных вкладов в России растет. На 1 мая 2019 года из общей суммы вкладов населения в 28,8 трлн рублей около 20% приходилось на депозиты в иностранных валютах. С начала года их объем вырос на $6,2 млрд и достиг $94,1 млрд, что является максимальным значением с июля 2017 года.