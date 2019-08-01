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В России с начала года число невыездных должников выросло на 1 млн 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число граждан России, оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов, увеличилось с начала 2019 года почти на 1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Как передаёт ТАСС со ссылкой на материалы, если на начало года в стране было 2,6 млн невыездных должников, то к 1 июля — уже 3,58 млн Отмечается, что общая сумма долга находившихся на начало июля в стоп-листе Погранслужбы составила почти 1,5 трлн рублей.
По данным ведомства, самый большой прирост наблюдается в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, наименьший — на Урале.
Ранее судебные приставы рассказали, что количество невыездных россиян-должников по алиментным обязательствам выросло до 524 тыс.
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