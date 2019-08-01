Долги не пускают: сколько приставы взыскали с россиян

За год число россиян, которым из-за долгов ограничен выезд за рубеж, выросло на миллион человек — до 3,6 млн Чтобы пересечь границу, они были вынуждены оплатить почти 45 млрд руб. долгов. Как следует из статистики приставов, самая большая доля невыездных — неплательщики алиментов. Причем среди них есть и вполне небедные актеры и спортсмены. В планах ФССП — поиск должников по камерам видеонаблюдения.

Ограничение на выезд за границу заставило должников в первом полугодии выплатить 45 млрд руб. долгов, следует из данных Федеральной службы судебных приставов. Больше всего должников в Москве, к началу лета количество невыездных граждан в столице составило 157 тыс. Следом за Москвой идет Татарстан со 145 тыс. и Краснодарский край со 144 тыс.

За год число невыездных должников в целом по России выросло на миллион — до 3,6 млн человек против 2,6 млн на 1 июля прошлого года. Это почти 3% взрослого населения страны. Об этом говорится в материалах службы судебных приставов, пишет РИА «Новости». Общая сумма долга находившихся на начало июля в стоп-листе погранслужбы составила 1,47 трлн рублей.

«В результате применения в том числе временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации за 6 месяцев 2019 года в рамках 1,6 млн исполнительных производств должниками были полностью или частично исполнены обязательства по исполнительным производствам на сумму 44,5 млрд рублей», — сообщили ТАСС в пресс-службе ФССП.

Выезд за пределы России ограничен для тех, чьи задолженности превышают 10 тыс. рублей или 30 тыс. рублей, в зависимости от характера долга. В октябре 2018 года группа депутатов Госдумы предложила удвоить пороговую сумму для некоторых случаев. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что инициативы не затрагивают сумму долга по алиментам, возмещению вреда здоровью, имущественного ущерба и морального вреда.

Помимо запрета на выезд за границу, еще одной действенной мерой является ограничение срока действия водительских удостоверений, а также прав на вождение мотоциклов, скутеров, моторных лодок, катеров, частных самолетов. За полгода приставы применяли ее в рамках 55,2 тыс. исполнительных производств.

Самыми злостными неплательщиками оказались должники по алиментам — это 20% от всех невыездных должников.

Им пришлось оплатить 7,6 млрд рублей долгов. Для 3,8 тыс. детей-сирот исполнены решения судов о предоставлении жилья. Кроме того, с работодателей взыскано 5,1 млрд рублей долгов по зарплате, отмечают в ТАСС.

Долги и штрафы ГИБДД пришлось выплатить 10% от всех невыездных задолжников. За 8,9 млн штрафов ГИБДД приставы смогли взыскать 7 млрд рублей. При этом неплательщики алиментов выплатили более 2 млрд рублей, после того, как их лишили водительского удостоверения.

Изобретательность должников заставляет судебных приставов искать уловки для поиска имущества, вручения повесток и так далее. Так, например, в Кемеровской области пришлось арестовать питомца у должника, отказывающегося платить компенсацию в 45 тыс. рублей за материальный ущерб. Сотрудники ФССП выяснили, что практически все имущество, находящееся у должника в квартире, принадлежит матери и супруге. Не было документов только на кота породы сфинкс. Приставы арестовали животное и оценили его в 500 рублей. Аналогичный случай в Кемерово уже был. Несколько лет назад кота этой же породы по кличке Лексус арестовали за коммунальные долги: хозяева Лексуса рассчитались сразу после ареста домашнего любимца.

При этом долги копятся не только у тех, у кого реально нет денег, но и у тех, кто просто не хочет платить. Так, бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов проиграл судебный спор по делу об уплате алиментов своей бывшей супруге. У футболиста есть задолженность по содержанию 10-летней дочери от первого брака. Судебные разбирательства длятся уже около года.

Тарасову закрыли выезд за границу и арестовали банковские счета. К основному долгу и неустойке прибавились почти 500 тыс. рублей исполнительского сбора.

Футболист пообещал погасить задолженность в полном объеме.

От уплаты алиментов уклонялся и актер Алексей Панин — долг составлял почти 1,3 млн рублей. Панин объяснял невыплату алиментов тем, что никогда не был женат на матери ребенка, а значит, компенсацию она требовать не имеет права. После длительных судебных разбирательств актер стал законным опекуном своей 10-летней дочери. С прошлого года ему запрещено покидать пределы страны, а также садиться за руль автомобиля. Примеру Панина последовал и житель Челябинска, задолжавший 3,5 млн руб. за алименты на двух дочерей — он пытался доказать свою непричастность к рождению детей и продал за символическую цену своему отцу принадлежащую ему элитную недвижимость. Правда, это не помогло — отцовство было подтверждено, сделка — оспорена, а недвижимость — арестована.

По словам главы ФССП Дмитрия Аристова, в планах у службы — поиск должников по камерам видеонаблюдения. Пока такой метод используют только в Москве, но потом он будет распространен на другие регионы, передает РИА «Новости».

В общей сложности за первое полугодие 2019 года ФССП РФ смогла взыскать с должников 342,7 млрд рублей, в том числе более 5 млрд рублей долгов по зарплате.