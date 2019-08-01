Альфа-Банк уменьшил ставки по вкладам

Альфа-Банк снизил депозитные ставки. Изменение коснулось как рублевых, так и долларовых вкладов.

Теперь вклад «Победа+» (от 10 тыс. рублей, 500 долларов на три, шесть, девять месяцев, год, полтора, два и три года) размещается в рублях под 5,3—5,8%, в долларах — под 0,3—1% годовых (до этого — под 5,6—6,5% и 0,65—1,7% соответственно).

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. Возможно увеличение ставки при подключении пакета услуг «Эконом», «Оптимум», «Комфорт», «Максимум+», «Премиум» или «Альфа Private».

«Потенциал+» (от 10 тыс. рублей, 500 долларов на сроки от трех месяцев до трех лет) можно открыть в рублях под 5,2—5,7%, в долларах — под 0,5—0,65% годовых (ранее — под 5,3—5,9% и 0,5—1,1%).

Допускается внесение дополнительных взносов, а также частичное снятие средств до суммы неснижаемого остатка. Проценты ежемесячно капитализируются. Предложение действительно только для клиентов с пакетами услуг «Премиум», «Максимум+» и «А-клуб». При подключении пакета услуг «Альфа Private» применяются повышенные ставки по вкладу.