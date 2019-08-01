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Альфа-Банк уменьшил ставки по вкладам 

Банки.ру 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Альфа-Банк снизил депозитные ставки. Изменение коснулось как рублевых, так и долларовых вкладов.
Теперь вклад «Победа+» (от 10 тыс. рублей, 500 долларов на три, шесть, девять месяцев, год, полтора, два и три года) размещается в рублях под 5,3—5,8%, в долларах — под 0,3—1% годовых (до этого — под 5,6—6,5% и 0,65—1,7% соответственно).
Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. Возможно увеличение ставки при подключении пакета услуг «Эконом», «Оптимум», «Комфорт», «Максимум+», «Премиум» или «Альфа Private».
«Потенциал+» (от 10 тыс. рублей, 500 долларов на сроки от трех месяцев до трех лет) можно открыть в рублях под 5,2—5,7%, в долларах — под 0,5—0,65% годовых (ранее — под 5,3—5,9% и 0,5—1,1%).
Допускается внесение дополнительных взносов, а также частичное снятие средств до суммы неснижаемого остатка. Проценты ежемесячно капитализируются. Предложение действительно только для клиентов с пакетами услуг «Премиум», «Максимум+» и «А-клуб». При подключении пакета услуг «Альфа Private» применяются повышенные ставки по вкладу.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Альфа-банк
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