Установлен прожиточный минимум за I квартал 2019 года

Соответствующий приказ Минтруда вступает в силу 3 августа.

При этом прожиточный минимум трудоспособного населения утверждён в размере 11653 рублей, пенсионеров — 8894 рубля, детей — 10585 рублей.

Прожиточный минимум включает в себя: потребительскую корзину, минимальный набор непродовольственных товаров (обувь, одежда, предметы быта, средства гигиены); услуги, необходимые для сохранения здоровья человека и ряд платежей, в том числе коммунальных.

Ориентируясь на этот показатель, определяют, в том числе тех граждан, которые нуждаются в поддержке государства. То есть с величиной прожиточного минимума сравнивается уровень ежемесячного дохода человека, и если он оказывается ниже, то принимается решение о тех или иных компенсационных выплатах.