В картах «Мир» появятся новые российские чипы

У банков РФ появилась возможность выдавать бесконтактные карты "Мир" с чипом российской разработки, пишет "Российская газета".

Новый чип НИИ молекулярной электроники и компании "Микрон" — полностью российский продукт, который поддерживает возможность работы карт по контактному и бесконтактному интерфейсу, соответствует всем международным стандартам и сертифицирован платежной системой "Мир" для использования в национальных платежных картах, сообщил представитель НСПК

После того, как в 2014 году Visa и MasterCard отключили от обслуживания карты нескольких попавших под санкции банков, обработка транзакций была замкнута в России, а зарплаты бюджетников и соцвыплаты переведены на карты "Мир", созданные российскими специалистами. Основная часть их выпускается с поддержкой бесконтактной оплаты, но с чипами из ЕС , США и Азии. А это сотрудничество может быть нарушено при расширении санкций.

Есть и ряд других вопросов. Обсуждение деталей технической реализации и возможных поправок в законодательство ведется на площадке ассоциации "ФинТех". Ключевой этап эмиссии карт "Мир" завершен: по данным НСПК их выпущено уже свыше 60 млн, но скоро начнут истекать сроки действия первых карт. Банки-эмитенты сами определяют поставщиков чипов из перечня НСПК, руководствуясь ценой, качеством, возможностями и так далее.