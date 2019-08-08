Эксперты рассказали, где у россиян часто воруют деньги с банковских карт

Банковские карты россиян чаще всего используются мошенниками в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки, говорится в исследовании Райффайзенбанка , которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Основой для формирования рейтинга стали данные системы карточного мониторинга Райффайзенбанка с 2017 по 2019 год.

Лидерами в рейтинге мошеннической активности в отношении карт русских путешественников в 2019 году стали Индонезия, Индия и страны Латинской Америки.

"Основными опасностями, которые могут поджидать путешественников, являются физическая кража карты, компрометация пин-кода, а также скимминг — копирование магнитной полосы карты", — отмечается в исследовании.

Индонезия лидирует в списке "опасных" для банковских карт мест уже не первый год: несмотря на снижение общего объема использования поддельных карт, эта страна возглавляет топ лидеров с 2017 года. При этом Латинская Америка вытеснила США, которые в 2018 году замыкали тройку лидеров по количеству инцидентов.

Эксперты подсчитали, что число случаев поддельного использования карт после скимминга в 2019 году снизилось на 73%. Во многом этому поспособствовали ужесточение требований платёжных систем в отношении использования чиповых карт и улучшение системы предотвращения мошеннических операций. Число инцидентов, связанных с потерей и кражей карт, по сравнению с прошлым годом осталось без изменений.