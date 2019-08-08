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Детские пособия стали самыми популярными среди социальных выплат 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Выплата пособий по материнству стала самой востребованной услугой Федерального фонда социального страхования (ФСС). Об этом сообщила газета «Известия».
Чаще всего россияне обращаются в ФНС за выплатами пособий по беременности и родам, единовременных пособий при рождении ребенка; ежемесячных выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Отмечается, что в 2019 году в бюджете фонда предусмотрено более 300 миллиардов на выплаты по материнству.
Кроме того, в числе самых востребованных услуг фонда — страховые выплаты пострадавшим на производствах. Так, на все виды пособий по страхованию от несчастных случаев на производстве фонд выделял 105,9 миллиарда рублей, а на выплаты по временной нетрудоспособности — более 260 миллиардов.
ФСС также часто выделяет деньги для людей с инвалидностью. Средства идут на кресла-коляски, ортопедические изделия, товары для ежедневного ухода.
Наиболее удобный способ для обращения в ФСС — приложение «Социальный навигатор». Оно предоставляет информацию обо всех положенных выплатах, помогает рассчитать размер пособий, прокладывает маршрут до ближайшего отделения ФСС.
Также за услугами фонда можно обратиться в отделениях ФСС, МФЦ или через портал госуслуг.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому большее количество семей сможет получать выплаты на первого и второго ребенка. Теперь в категорию нуждающихся семей входят те, ежемесячный доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума.
Закон вступит в силу 1 января 2020 года. Изменения коснутся 70% семей, в которых родился первый или второй ребенок.
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Личный счет , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба
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