Детские пособия стали самыми популярными среди социальных выплат

Выплата пособий по материнству стала самой востребованной услугой Федерального фонда социального страхования (ФСС). Об этом сообщила газета «Известия».

Чаще всего россияне обращаются в ФНС за выплатами пособий по беременности и родам, единовременных пособий при рождении ребенка; ежемесячных выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Отмечается, что в 2019 году в бюджете фонда предусмотрено более 300 миллиардов на выплаты по материнству.

Кроме того, в числе самых востребованных услуг фонда — страховые выплаты пострадавшим на производствах. Так, на все виды пособий по страхованию от несчастных случаев на производстве фонд выделял 105,9 миллиарда рублей, а на выплаты по временной нетрудоспособности — более 260 миллиардов.

ФСС также часто выделяет деньги для людей с инвалидностью. Средства идут на кресла-коляски, ортопедические изделия, товары для ежедневного ухода.

Наиболее удобный способ для обращения в ФСС — приложение «Социальный навигатор». Оно предоставляет информацию обо всех положенных выплатах, помогает рассчитать размер пособий, прокладывает маршрут до ближайшего отделения ФСС.

Также за услугами фонда можно обратиться в отделениях ФСС, МФЦ или через портал госуслуг.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому большее количество семей сможет получать выплаты на первого и второго ребенка. Теперь в категорию нуждающихся семей входят те, ежемесячный доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года. Изменения коснутся 70% семей, в которых родился первый или второй ребенок.