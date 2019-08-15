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Сбербанк выяснил, сколько россиян живут «от зарплаты до зарплаты» 

РИА Новости + ещё 5 17 минут назад
Фото: ТАСС
Всю свою ежемесячную зарплату тратят 43% россиян независимо от размера дохода, сообщил заместитель генерального директора "Сбербанк страхование жизни" Виктор Дубровин по итогам проведенного компанией исследования.
"К сожалению, мы выяснили, что пока еще 43% россиян ежемесячно тратят весь свой доход независимо от его размера, а более 80% — не контролируют свои расходы и не планируют их", — приводятся в сообщении Сбербанка слова Дубровина.
При этом значительная часть людей, которые начинают анализировать свой бюджет, обнаруживают, что финансовое планирование позволяет легко оптимизировать свои траты не в ущерб качеству жизни и высвободить в среднем около 10% от ежемесячного дохода на сбережения, отмечает заместитель гендиректора страховой компании.
"Ответственный подход к собственному бюджету дает уверенность в будущем, позволяя людям эффективно ставить финансовые цели и достигать их", — резюмировал Дубровин.
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Комментарии3
Личный счет , Виктор Дубровин , Сбербанк России
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