Россияне назвали размер желаемой зарплаты

Жители крупных городов России считают 66 тысяч рублей в месяц зарплатой, которая способна обеспечить достойную жизнь. Оценка желаемой оплаты труда превысила среднюю фактическую зарплату везде, кроме Москвы.

Размер справедливой зарплаты выяснялся в ходе опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», который прошёл летом 2019 года в 39 городах страны, сообщает РБК.

Наименьший размер желаемой зарплаты — в среднем 58 тысяч рублей — назвали жители Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани. Наибольшие запросы оказались у жителей Москвы — почти 100 тысяч рублей. Также высокий средний размер зарплаты называли в Санкт-Петербурге и Владивостоке — 77 тысяч рублей.