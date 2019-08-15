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Россияне назвали размер желаемой зарплаты 

News.ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Жители крупных городов России считают 66 тысяч рублей в месяц зарплатой, которая способна обеспечить достойную жизнь. Оценка желаемой оплаты труда превысила среднюю фактическую зарплату везде, кроме Москвы.
Размер справедливой зарплаты выяснялся в ходе опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», который прошёл летом 2019 года в 39 городах страны, сообщает РБК.
Наименьший размер желаемой зарплаты — в среднем 58 тысяч рублей — назвали жители Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани. Наибольшие запросы оказались у жителей Москвы — почти 100 тысяч рублей. Также высокий средний размер зарплаты называли в Санкт-Петербурге и Владивостоке — 77 тысяч рублей.
Ранее News.ru сообщал, что средняя зарплата работника государственной корпорации «Роскосмос» в 2018 году составляла 396 тысяч рублей в месяц. Годом ранее этот показатель составлял 382 тысячи рублей. Менеджеры госкомпании за прошлый год получили зарплаты и премии на общую сумму 557,06 млн рублей. Всего в Роскосмосе работают 605 человек.
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Комментарии2
Личный счет , Роскосмос
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