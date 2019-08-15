Россияне заявили об отсутствии трудностей с погашением кредитов

Большинство россиян (66 процентов), принявших участие в опросе ВЦИОМ , заявили, что в последний год не испытывали трудностей с выплатами кредитов. Результаты опроса опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По данным ВЦИОМ, 51% россиян имеет непогашенные кредиты. О том, что на погашение кредитов у них уходит от 10% до 20% семейного дохода, рассказал 31% опрошенных, еще 16% заявили, что выделают на погашение от 21% до 30% бюджета. И только для 13% респондентов ежемесячный платеж составляет от 41% до 50% дохода семьи.

При этом большинство принявших участие в опросе россиян подчеркнули, что в последний год не испытывали трудностей с выплатами. Из них 69% — в возрасте от 35 до 44 лет и 71% в возрасте от 45 до 59 лет.

Еще у 33% участников опроса, наоборот, возникли проблемы с выплатами по кредитам. Об этом заявил 41% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 39% в возрасте от 25 до 34 лет.

В целом 60% сообщивших об имеющемся кредите предположили, что смогут погасить задолженность без особых затруднений, отмечается в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения.

В свою очередь генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов указал на «оптимистичное кредитное настроение россиян».