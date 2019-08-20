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Росстат рассказал о расходах на продукты питания жителей регионов 

РИА Новости + ещё 18 1 час назад
Фото: ТАСС
Больше половины потребительских расходов жителей Ингушетии и Дагестана уходят на еду, в то время как москвичи проедают лишь четверть расходов, говорится в отчете Росстата. Эксперты объясняют такой разброс религиозными традициями и разницей в количестве детей в российских регионах.
По итогам 2018 года, жители Татарстана, ХМАО-Югры и Москвы тратили 21,8%, 23,1% и 24,5% своих расходов на еду, а жители Ингушетии, Дагестана и Чукотки — 57,9%, 53,8% и 47,4% соответственно. В среднем по России, на еду жители тратят около 30% расходов.
"Высокую долю расходов на продукты питания объясняют три фактора: низкая заработная плата, состав семьи и стоимость продуктов питания", — пояснила РИА Новости доцент кафедры экономики и статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.
Она напомнила, что средняя заработная плата в Ингушетии составила 22,8 тысячи рублей в январе 2019 года, в Магасе зарплата достигла 36,5 тысячи рублей.
"По этому показателю регион занимает предпоследнее место среди всех субъектов РФ. Заработные платы ниже этого уровня зафиксированы только в Республике Дагестан (24,1 тысячи рублей). При этом в Дагестане стоимость минимального набора продуктов питания составляла в январе 2019 года 3 941 рубль, к июлю, несмотря на сезонность, прибавила до 4 001 рубля. Практически аналогичная ситуация и в Ингушетии, где стоимость июльской "корзины" составила 4 007 рублей", — рассказала специалист.
Она добавила, что совершенно иной уровень цен на Чукотке.
"По мнению большинства граждан, жители Чукотки могут себе позволить покупать продукты при их средней заработной плате (95,8 тысячи рублей) и ещё по более высокой цене. Но, не следует забывать, что доля детей в возрасте до 18 лет в этом субъекте составляет 22,4%, а при стоимости говядины 486 рублей за килограмм, яблок 293 рубля за килограмм и творога 395,75 рубля за килограмм и нормах потребления продуктов детьми, это становится проблематично", — считает доцент.
Высокая доля расходов на питание в Ингушетии и Дагестане определяется, в том числе, этими же причинами: доля детей в этих регионах одна из самых больших: Дагестан — 27,1%, Ингушетия — 31,7%, Чукотка — 22,4%, в Москве эта цифра всего 12,8%.
"Среднее число детей на 1000 женщин в Ингушетии составляет 3760, в Москве — 1391. А ещё национальный менталитет не позволяет в большинстве случаев заменять дорогую говядину и баранину (303 рублей за килограмм) более дешёвой свининой", — заключила Лебединская.
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Личный счет , Экономика , Росстат , РИА Новости
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